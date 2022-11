Stop alle chiamate spam sul cellulare Android e iPhone grazie a semplici passaggi per bloccarle

Il telefonino che squilla incessantemente è davvero stressante, soprattutto se nel mentre siamo impegnati. Infatti, potremmo avere la tentazione di spegnerlo se non fosse che magari vogliamo usare le sue funzioni quali scattare e ritoccare le foto. Senza contare che potrebbe ricevere messaggi e chiamate importanti, non tutte però lo sono.

Le telefonate più seccanti e fastidiose sono quelle che arrivano da parte dei call center. Solitamente, ci propongono offerte commerciali di varia natura che il più delle volte non ci interessano. Eviteremmo ben volentieri di rispondervi e perdere tempo ma non sempre riusciamo a riconoscere come spam il numero che ci compare sul display.

A tal proposito, quando non conosciamo il numero che ci sta chiamando potremmo fare una veloce ricerca su Google per scoprire se sia spam. O nei peggio un caso di vishing, che sarebbe un tentativo di phishing tramite chiamata telefonica. Ci chiamerebbero, cioè, fingendosi qualcun altro, ad esempio un impiegato della nostra banca e potrebbe spingerci a fornire i nostri dati per derubarci.

Magari, invece, potrebbero chiamarci e indurci con l’inganno ad accettare un contratto di un qualche tipo di fornitura.

Stop alle chiamate spam e anche alle truffe

Un primo modo per evitare telefonate moleste può essere iscriversi al Registro Opposizioni, un così da non dare consenso a ricevere pubblicità.

Possiamo però riconoscerle o evitare di riceverne anche semplicemente utilizzando alcune impostazioni del nostro telefonino.

Delle funzioni che potrebbero anche evitarci chiamate vishing di malintenzionati.

Se abbiamo un telefonino Android possiamo sapere chi ci sta chiamando nonché conoscerne subito l’attività spam.

La prima cosa da fare sarà aprire l’app per telefonare dal cellulare. Da qui andremo nelle Impostazioni e poi nella sezione ID Chiamante e Spam. La procedura richiede che il sistema sia aggiornato e potrebbe differire leggermente da un modello all’altro. A questo punto scegliamo l’opzione visualizza ID chiamante. Così facendo a ogni numero sconosciuto potremmo ricevere informazioni circa la l’identità di chi ci sta chiamando. In più, ci segnalerà anche la presunta attività di spam.

Potremo decidere così di non rispondere, ma possiamo anche evitare di riceverne totalmente. Nella medesima sezione delle impostazioni di chiamate possiamo infatti applicare il filtro anti spam. In questo modo le chiamate spam risulteranno nella cronologia ma non produrranno né notifiche né squilli.

Inoltre, se dovessimo avere risposto a chiamate spam in passato, premendo sui rispettivi numeri possiamo segnalarli come spam e bloccarli.

Bloccare telefonate indesiderate su iPhone

Per dire stop alle chiamate spam con l’iPhone dobbiamo adottare una procedura simile. Apriamo le impostazioni e andiamo in telefono. In chiamate assicuriamoci che sia spuntata l’opzione ID chiamante.

Possiamo decidere di bloccare a priori tutti i numeri che non abbiamo in rubrica per evitare seccature. Per farlo possiamo spuntare la voce “silenzia numeri sconosciuti”. In questo modo non ne riceveremo notifica perché verranno inoltrate direttamente alla segreteria ma potremmo visualizzarle dall’elenco chiamate.

Per filtrare solo i numeri spam dobbiamo invece attivare blocco chiamate e identificazione. Servirà però qualche app apposita da scaricare dall’app store. Ve ne sono diverse.

Una volta installata spuntiamola in blocco chiamate e identificazione per autorizzarla a mostrare l’ID chiamante e bloccare lo spam.

Per far adottare le medesime procedure ad amici e familiari possiamo registrare un video dello schermo con i vari passaggi e inviarglielo.