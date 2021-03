Chi ricorda gli anni ’90? Pantaloni a zampa d’elefante, felpe e maglioni dai colori sgargianti, occhiali da sole a mascherina (non quella chirurgica). Bei tempi, diremmo oggi, ma sulla moda qualcuno storce il naso. Non tutti amano il look dei decenni passati, ma la vita ci insegna che la storia è ciclica e gli eventi spesso si ripetono. Applicato al mondo del fashion, questo concetto ci insegna semplicemente che tanti capi d’abbigliamento o accessori tornano in voga dopo anni caduti nell’oblio. Oggi, noi della redazione di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un particolare oggetto che ricorda la nostra infanzia e la nostra adolescenza. Infatti, un accessorio del look anni ’90 è tornato di moda e sta spopolando come non mai.

Un accessorio del look anni ’90 è tornato di moda e sta spopolando come non mai

Ci riferiamo al mitico cerchietto. Accessorio immancabile sulla testa delle bambine, ci fa tornare indietro nel tempo e ai primi giorni di scuola. Ma il cerchietto non è soltanto per le piccole, come probabilmente ci hanno fatto credere. Anzi, le sue innumerevoli forme e fantasie lo rendono perfetto per ogni età e per ogni occasione. Semplice, nero e sottile per tutti i giorni o largo di velluto e con qualche strass per le occasioni più importanti. In questo secondo caso potremmo addirittura definirlo un accessorio gioiello, luminoso ed estremamente elegante.

A cosa serve realmente

Il cerchietto nasce per evitare che i capelli più prossimi alla fronte finiscano davanti agli occhi. Tuttavia, sappiamo benissimo che la sua funzione principale, ad oggi, è simile a quella di un bracciale o di una collana. Cioè? Mettere in risalto una determinata parte del corpo. Così, è possibile dare lucentezza e far risaltare anche una chioma anonima e spenta.

Ne esistono di diversi tipi in commercio, acquistabili sia in profumeria che in gioielleria. A ciascuno il suo o i suoi, in base all’occasione e allo stato d’animo del giorno.