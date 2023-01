Quali sono i cibi consigliati in inverno, che forniscono energia e nutrimento senza appesantirci

Ecco quali sono i cibi invernali che producono energia e calore e che forniscono il giusto apporto nutritivo, senza appesantirci.

Una delle importanti abitudini da adottare per mantenersi in salute è curare la propria alimentazione. Tra le scelte più intelligenti da adottare, vi è quella di scegliere cibi di stagione. In inverno, in particolare, con il freddo, si ha bisogno di un maggiore apporto nutritivo. Quindi, occorre puntare su una dieta sostanziosa, che consenta al corpo di accumulare energie, senza appesantirlo. Vediamo, dunque, quali sono i cibi della stagione invernale che aiutano a rinforzare il sistema immunitario, proteggendolo dalle malattie stagionali. Si pensi all’influenza, che si diffonde più facilmente in inverno per effetto della permanenza in ambienti chiusi. Al riguardo dobbiamo sapere che ci sono alcuni alimenti più adatti al periodo freddo, in quanto capaci di produrre calore e quindi energia. Vediamo quali sono.

Cibi adatti alla stagione invernale

Tra gli alimenti che producono calore e ci supportano maggiormente durante il periodo invernale, abbiamo: le zuppe, le minestre e i brodi. Solitamente, per un piatto salutare, potremmo utilizzare i legumi come lenticchie, fagioli, ceci o piselli. Essi ci forniscono idratazione e ferro, essenziali per contrastare la stanchezza e spossatezza dovute al freddo. Accanto ai legumi, poi, sempre nella lista dei cibi energici ma non grassi, abbiamo le uova, la carne e il pesce, ricchi di proteine.

Indicati quali sono i cibi consigliati in inverno, scopriamo adesso, quali, invece, sarebbe meglio evitare. Sembra strano ma tra essi vi sono gli alcolici, che nonostante diano un’impressione iniziale di calore, provocano vasocostrizione. Quindi, fanno percepire maggiormente il freddo in un secondo momento. Sempre da evitare sono i dolci, che essendo molto ricchi di grassi, oltre a non favorire il calore, producono anche una forte sensazione di pesantezza.

Quali sono i cibi consigliati in inverno, che rafforzano il nostro sistema immunitario

Nella nostra lista degli alimenti invernali, dobbiamo inserire la frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e minerali. Ad esempio, zucca, carote, broccoli e radicchio sono ricchi di vitamina A. Poi, di certo, non si può fare a meno della frutta secca, ossia noci, mandorle e nocciole, ricca di vitamina E. L’unica precauzione consiste nel non esagerare con le quantità, trattandosi di alimenti molto calorici. Infine, da non dimenticare, sono le arance, i kiwi, i cavoli e i cavolfiori, ricchi di vitamina C. Si tratta di alimenti dalle proprietà antiossidanti e che, quindi, aiutano a rinforzare il sistema immunitario.