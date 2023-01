Carichi ancora il cellulare col filo come gli uomini del Paleolitico? Smettila, e passa allo strumento più comodo

Usi tanto il cellulare e lo scarichi facilmente? Con questo dispositivo innovativo potremo finalmente caricare il nostro telefono senza fili, anche mentre saremo fuori casa.

Il cellulare è, ormai, un prolungamento delle nostre mani. Basta guardarsi intorno per trovare, esattamente in questo momento, almeno una persona con la testa piegata e guardare il cellulare.

Usiamo il cellulare così tanto che, a volte, anche quando non lo abbiamo vicino, ci pare di sentirne il suono della notifica o la vibrazione delle telefonate. Insomma, fa così parte delle nostre vite che, ormai, sarebbe impossibile immaginarci senza.

Più lo usiamo, però, e più ci sarà bisogno di ricaricarlo. E quante volte ci siamo mangiati le mani perché avevamo dimenticato il caricabatterie a casa?

Per evitare queste situazioni, ci sono dei metodi molto più efficienti e al passo coi tempi che possono garantirci una carica costante. In particolare, esiste uno strumento davvero utilissimo, che tutti dovremmo avere sempre nella nostra borsa.

Carichi ancora il cellulare col filo e caricabatterie attaccato al muro? È ora di scegliere questo dispositivo wireless e portatile

Il cellulare è una delle spese fisse nella vita di ognuno di noi. Bisogna scegliere la tariffa più conveniente per non rischiare di spendere troppi soldi, ma non è l’unico particolare a cui si dovrà fare attenzione.

Tenerlo troppo vicino quando si dorme o, ad esempio, se si porta il pacemaker, è uno degli errori più grandi che potremmo fare. Questa abitudine apparentemente innocua, infatti, potrebbe portare alcune conseguenze sulla salute, ed ecco perché non bisognerebbe sempre abusare della sua vicinanza.

Una situazione capitata a tutti

Usandolo così tanto, è normale che sia capitato a tutti di finire col cellulare all’1% di batteria. Questo poi finirà spegnendosi inesorabilmente, e noi saremo costretti ad andare alla ricerca di una presa della corrente che, probabilmente, non troveremo.

Per risolvere questa situazione spiacevole, dovremmo sempre avere in borsa una power bank. Si tratta, a tutti gli effetti, di una batteria ricaricabile portatile, che ci aiuterà a ricaricare il telefono in qualsiasi momento della giornata. Con questo dispositivo saremo sempre liberi dal cavo, e non dovremo andare alla ricerca disperata di una presa della corrente libera e disponibile all’uso. Con questo strumento, se anche tu carichi ancora il cellulare col filo, noterai sicuramente la comodità estrema di questa innovazione.

3 consigli utili per far resistere più a lungo la batteria del cellulare

Avere sempre con sé una power bank sarà sicuramente un ottimo trucchetto per avere il cellulare sempre carico. I più esperti di tecnologia, però, sanno bene che esistono dei metodi, tanto semplici quanto utili, per far durare molto più del solito la batteria del nostro telefono.

Per prima cosa, è importante ricordarsi di non tenere in carica il proprio cellulare troppo a lungo. L’ideale sarebbe non far arrivare la carica al 100% e non farla mai scendere sotto al 15%.

Il secondo consiglio importante è quello di non tenere troppe app aperte, le quali finirebbero per consumare energia al dispositivo prima del tempo. Lo stesso discorso vale anche per la luminosità del telefono, la quale non andrebbe mai tenuta al massimo. Quest’ultima accortezza servirà anche a proteggere la salute dei nostri occhi.

Infine, ricordiamoci di utilizzare sempre il caricatore originale del proprio telefono, che garantirà una perfetta carica al nostro cellulare.