1 sorprendente rimedio per asciugare i panni stesi in casa in inverno senza asciugatrice

In inverno è un vero problema asciugare il bucato velocemente senza usare deumidificatore o asciugatrice. A lungo andare i panni potrebbero puzzare e causare muffa e umidità dentro casa. Scopriamo quali sono le possibili soluzioni e sveliamo un piccolo segreto a costo zero.

Nei mesi invernali avere un bucato asciutto in breve tempo potrebbe essere un problema comune e largamente diffuso. Se in primavera ed estate è molto più conveniente e funzionale stenderli all’aria aperta, in balcone o giardino, con il freddo è praticamente impossibile. Una soluzione potrebbe essere possedere un’asciugatrice che in meno di un’ora permette di avere capi caldi e soffici, pronti per l’uso. Ma per diversi fattori, non tutti hanno questo elettrodomestico in casa. I prezzi non sono proprio economici ed acquistarne una di qualità potrebbe incidere abbastanza, per non parlare dei costi in bolletta. Anche se i modelli di ultima generazione sono decisamente più convenienti, in termini di risparmio, per le famiglie numerose, esistono altri escamotages.

Pochi conoscono questa soluzione economica: 1 sorprendente rimedio per asciugare i panni

Eliminare velocemente l’umidità in eccesso dal bucato non è impossibile. Teniamo conto che non sarebbe opportuno mettere direttamente sul termosifone i panni bagnati, per non rovinarli e disperdere il calore. Potrebbe essere più utile tenere lo stendino vicino i radiatori o al deumidificatore, ma non è detto che siano sempre in funzione. L’ideale per asciugare i capi al meglio sarebbe posizionarli all’interno di una stanza poco frequentata e lontana dalla cucina, per non fare assorbire cattivi odori.

L’esperienza delle nostre nonne potrebbe essere una fonte incredibile di soluzioni, anche nel caso dei panni asciutti in inverno. Una di queste è a costo zero e potrebbe risolvere facilmente il problema. Quindi sfruttiamo un semplice ingrediente che abbiamo in cucina, il riso. Un alimento che possiede una straordinaria e utile proprietà, ovvero quella di assorbire l’umidità in modo naturale e rapidamente. Basta 1 sorprendente rimedio per asciugare i panni, utilizziamo, dunque il riso per togliere l’umidità in eccesso quando li stendiamo.

Potremo usarlo in vari modi, il più veloce e facile è versarlo all’interno di barattoli di vetro riciclati e disporli sotto lo stendibiancheria, sul pavimento. In alternativa realizziamo dei sacchettini in stoffa, ricavati da vecchie magliette o lenzuola, da appendere ai lati dello stendino. L’importante è non dimenticare di stendere bene il bucato, lasciando che l’aria circoli tra gli indumenti.

Non solo deumidificatore naturale

Il riso, come il sale, è un ingrediente utilissimo per catturare l’umidità e tenere lontano cattivi odori, anche all’interno di cassetti e armadi. Per questa ragione potremmo usarlo sia per asciugare i capi, che per profumarli e togliere eventuali odori sgradevoli. Versiamo 250 gr di riso crudo nel barattolo, aggiungiamo 15 gocce di olio essenziale, alla menta o lavanda, e mescoliamo. Infine, ricopriamo con un pezzo di stoffa traspirante da fissare con un elastico. Invece del contenitore di vetro, potremo riporre il mix all’interno di sacchettini di stoffa, da disporre vicino lo stendino, dentro gli armadi o in cucina.