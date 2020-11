Mangiare regolarmente frutta e verdura è il consiglio di base dei nutrizionisti. Ma per chi si chiede quali sono i cibi che non fanno gonfiare la pancia e provocano gas intestinali le sorprese non mancano. In quanto ci sono frutti, legumi, verdure ed anche ortaggi che, se assunti in quantità eccessive, possono comunque far gonfiare la pancia.

Quali sono i cibi che non fanno gonfiare la pancia e provocano gas intestinali?

Nel dettaglio, per quel che riguarda la frutta, il senso di pesantezza e di gonfiore è strettamente legato all’assunzione di varietà che sono troppo zuccherine e, in generale, troppo mature. Per esempio, nessuno sconsiglierebbe di certo di mangiare le pere e le mele, ma se queste sono troppo mature allora possono agire oltremodo sulla flora batterica intestinale generando quel fastidioso senso di gonfiore. E lo stesso dicasi, in generale, quando si mangia troppa frutta zuccherina con in testa le banane, ma anche i cachi, i datteri, i fichi, le prugne e le albicocche.

Dagli ortaggi ai legumi, ecco quali sono quelli a rischio di gonfiore addominale

Passando agli ortaggi ed alle verdure, alcune di queste per loro natura sono a rischio non solo di gonfiore addominale. Ma pure di meteorismo e di flatulenza. E questo sempre in caso di consumo giornaliero eccessivo. Rientrano così nella categoria dei cibi che favoriscono la produzione di gas intestinali i broccoli, i cavolfiori, i cavoli e le melanzane.

E lo stesso dicasi pure per le carote, i porri, la cipolla, la verza e le cime di rapa. Quelli indicati, nelle giuste quantità, sono cibi che sono indicati e raccomandati per una dieta sana ed equilibrata. Ma il loro consumo eccessivo quasi sempre genera effetti lassativi. Attenzione inoltre pure al consumo eccessivo di legumi. Con i fagioli in testa, dai cannellini ai borlotti, ma pure le lenticchie ed i piselli. Dato che quando si esagera possono far gonfiare la pancia.