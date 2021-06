Il mondo della cucina è arte e ci vuole tanta passione per poter preparare piatti eccezionali. Inoltre ci vuole anche una certa pazienza, un pizzico di buona volontà e la conoscenza base di molti alimenti.

In questa mini guida Noi di ProiezionidiBorsa sveleremo quali sono gli errori più comuni in cucina che nemmeno pensavamo di fare. Sarà una sorpresa scoprire che in realtà sono molti di più di quello che pensavamo.

Cosa fare con le verdure e le patate

Molte volte ci si chiede perché le verdure al forno non risultino perfettamente cotte, croccanti e deliziose come quelle delle varie pubblicità. Ci si arrende spesso alla convinzione sbagliata che sia tutta colpa del forno. In realtà tante volte dipende dalla forma che diamo alle verdure prima di cuocerle. Infatti le verdure devono essere tutte tagliate della stessa dimensione, lavate e poi asciugate per bene. Poi bisogna preriscaldare il forno ad una temperatura di 200 gradi. Quando il forno sarà alla temperatura giusta, infornare le verdure avendo cura che ciascuna abbia il proprio spazio per cuocere nella teglia e spargere l’olio. Dopo un quarto d’ora basterà girarle e attendere gli ultimi dieci minuti.

Un altro errore comune riguarda le patate bollite. In realtà queste non vanno pelate togliendo la loro buccia con le dita, rischiando di bruciarsi. Il modo più semplice è quello dell’acqua ghiacciata. Dopo aver cotto le patate, immergerle in una ciotola con acqua e ghiaccio per 5 secondi. Sarà possibile prenderle con le mani e sbucciarle in men che non si dica.

Per una panatura e un’insalata perfette

Cosa fare nel caso in cui la panatura finisca sul fondo della pentola o della padella?

Questo è un chiaro segno che qualcosa è andato storto. Quando si sceglie di panare della carne o della verdura bisogna fare attenzione ad un semplicissimo dettaglio che riguarda la cottura. Infatti, una volta posizionato l’alimento panato non si dovrà girare sino a quando non sarà cotto da quel lato. Per comprendere qual è il momento giusto per girarlo dall’altro lato basta una forchetta o una paletta. Infilandola sotto, se la fettina riesce a staccarsi con facilità dal fondo è il momento di girarla. Viceversa è ancora il momento di cuocere.

A tavola non può mai mancare l’insalata. Spesso però si sbaglia il modo di condirla. Per un’insalata perfetta bisogna seguire la regola che gli alimenti più pesanti vanno inseriti per ultimo. La prima cosa da fare è condire il pomodoro salandolo a parte. Dopo circa dieci minuti si potrà aggiungere l’insalata che più piace e poi gli alimenti più pesanti. Mescolare tutto insieme con l’olio e con le mani. Soltanto in questo modo sarà possibile distribuire equamente sale e olio su tutti gli ingredienti.

Da oggi sappiamo quali sono gli errori più comuni in cucina che nemmeno pensavamo di fare: adesso basta solo rimediare.