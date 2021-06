Negli ultimi due anni con le varie chiusure, le preoccupazioni e la distanza sociale siamo stati messi a dura prova. Un periodo che ha lasciato il segno sulla salute psicologica oltre che su quella fisica. Tanti i casi di problemi di coppia, depressione e ansia. La soluzione a questi problemi rimane la terapia da uno specialista, ma è buona pratica supportarla con un allenamento costante. Ecco perché allenare il corpo e la mente ci aiuterà a liberarci da ansia e depressione. È ciò che rivelano studi recenti. Una buona usanza che ha soli lati positivi se svolta nel modo giusto.

Ecco perché allenare il corpo e la mente ci aiuterà a liberarci da ansia e depressione

È scientificamente provato che un sano e regolare allenamento mette in moto non solo il corpo, ma anche la mente. Il cervello, al contrario di quanto spesso si pensa, può essere stimolato dall’attività fisica. I suoi effetti sull’umore sono dati principalmente dall’aumento di concentrazione della molecola BDNF, responsabile dell’aumento della produzione di neuroni.

I benefici dell’esercizio costante sul nostro organismo

L’esercizio costante apporta benefici importanti nelle funzioni cerebrali. Allena la memoria e le capacità cognitive ed è efficace contro stress, ansia e depressione con effetti simili a quelli della psicoterapia. Gli effetti positivi sull’ansia non si riducono soltanto a livello cerebrale, ma anche a livello fisico. Questo perché i sintomi fisici del malessere in questione, come il fiato breve e la palpitazione accelerata, vengono esponenzialmente migliorati attraverso l’esercizio costante.

Lati positivi diretti ed indiretti dello stare all’aperto

Allenare il corpo induce indirettamente ad allenare la mente e migliorare l’umore non solo a livello biologico. Uscire a fare una passeggiata o una corsetta al mattino aumenta i livelli di vitamina D nell’organismo, riducendo così stanchezza e dolori di schiena. Spesso, durante l’esercizio capita di incontrare un amico per strada e fermarsi a parlare. L’interazione sociale è una fra le terapie più efficaci per abbattere solitudine e depressione. Se qualche volta capitasse di non aver tempo per uscire, un bagno caldo potrebbe essere la soluzione.