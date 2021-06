Per quanto possa essere un’esperienza appagante e divertente, curare l’orto non è proprio un gioco da ragazzi. Soprattutto chi si avvicina a questa passione per la prima volta, come tanti hanno fatto negli ultimi mesi, le cose da imparare sono diverse. E dato che quasi nessuno ha voglia o intenzione di impararle tramite libri o nozioni, l’unico modo per apprendere ciò che ci serve sarà quello di provare. E, di conseguenza, anche sbagliare.

Possibili minacce

Tra le tante scocciature che potremmo doverci trovare ad affrontare nella cura delle piante, la più fastidiosa di tutte è senza dubbio la presenza di animali in grado di disturbare le specie che coltiviamo. Questi insetti sono delle vere e proprie minacce, possibilmente capaci di infettare e dunque di far morire la maggior parte delle piante presenti. Bene, per questo motivo, oggi parliamo di una tecnica sensazionale in grado di tenerli alla larga.

Quasi nessuno ci crede eppure basta solo questo scarto che produciamo ogni giorno per proteggere le zucchine dai peggiori pericoli del terreno

Tra le tante presenze sgradite che popolano l’orto vi sono quelli che possiamo definire come insetti del terreno. Parliamo, come si capisce bene dal nome, di tutti gli esemplari spesso presenti nel terriccio dove coltiviamo le nostre piante. Dunque larve, lombrichi e così via. Bene, non tutti lo hanno scoperto, ma ci sono alcuni ingredienti, o scarti per meglio dire, che per questi insetti si rivelano dei veri e propri repellenti. E tra questi, oggi parliamo dei fondi di caffè. Quest’ultimi infatti sono in grado di tenere alla larga qualsiasi insetto del terreno, e di proteggere così diverse piante, in particolar modo le zucchine.

Colpite spessissimo dall’invasione di questi insetti. Prima di gettare via i fondi di caffè dunque, tentiamo di utilizzarli con questo scopo. D’altronde accaparrarsi scorte non sarà di certo difficile, soprattutto se consumiamo questa bevanda quotidianamente. Così facendo non solo libereremo il cestino da un rifiuto, ma sfrutteremo anche al meglio un ingrediente che, nonostante quanto si pensi, potrà ancora rivelarsi utile in casa. Ed effettivamente quasi nessuno ci crede eppure basta solo questo scarto che produciamo ogni giorno per proteggere le zucchine dai peggiori pericoli del terreno.