Ecco la stagione che fa arricchire venditori di elettrodomestici, produttori e fornitori di energia. L’estate, a differenza dell’inverno, in cui subentrano per riscaldarci anche gas, metano, pellet e legna, gira solo a energia elettrica. La parte del leone la fanno ovviamente condizionatori, pinguini e ventilatori. Senza contare che chi ha in casa e taverna due frigoriferi, li accende tutti e due e li riempie di bibite, acqua, ghiaccioli, angurie e meloni. Va così che il trimestre estivo diventa pesante sul portafogli degli italiani, con bollette spesso da capogiro. Col pensiero che va al periodo di isolamento della pandemia, in cui tutti gli elettrodomestici di casa funzionavano a pieno regime! Quali sono gli elettrodomestici di casa che consumano di più, con un occhio ai costi annui?

I criteri di spesa

Ma veniamo subito al dunque: quali sono i criteri che consentono di affermare che un elettrodomestico consuma più di un altro. Sono principalmente tre:

A) la classe energetica;

B) i tempi di utilizzo;

C) le dimensioni dell’apparecchio.

Sembra un ragionamento anche troppo semplice, la tv, ad esempio, più è grande e più consuma. Uno schermo da 48 pollici non può consumare come uno da 22. La classe energetica è fondamentale nella scelta al momento dell’acquisto. Maggiori sono le + abbinate alle A e meno consuma l’apparecchio. Un esempio pratico: un frigorifero in classe A o solo A+ arriva a consumare in un anno circa il 20% in più di uno A+++. Tradotto in spiccioli, stando alle statistiche settoriali, un frigo vecchio o comunque non nuovo ci fa spendere in media circa 25€ in più all’anno!

La lista dei “peggiori” 8

Quali sono gli elettrodomestici di casa che consumano di più, con un occhio ai costi annui trova il suo riassunto nella lista raccolta dalla nostra redazione: forno elettrico, lavatrice, vasca idro, ferro da stiro, lavastoviglie, stufetta elettrica, aspirapolvere e phon. A sorpresa, direbbe qualcuno, non c’è lo split dell’aria condizionata. Eppure, è così. Questo perché mentre lo split, soprattutto in modalità deumidificatore, rallenta e riprende, con pause del motore, il forno elettrico consuma costantemente! Il suggerimento è quello di usare la funzione “ventilato” per risparmiare tempo e soldi.

La vasca idro

Chi ha la vasca idromassaggio si sarà sempre chiesto: quanto mi costa un’ora di relax? Circa 60 centesimi, la risposta calcolata su una tariffa media e un modello di vasca abbastanza recente! Sapevate che una lavastoviglie in classe A consuma 7 litri a lavaggio? Attenzione a un trucco per risparmiare energia: quando il ciclo è finito, aprite lo sportello e fate uscire il vapore! Lavare invece la stessa quantità di piatti e pentole a mano, ci farà consumare il doppio di acqua corrente.

