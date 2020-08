Per agli analisti è un titolo azionario che vale il 45% in più e per il discounted cash flow dovrebbe salire anche del 285% ancora. Di chi si tratta?

Il titolo azionario Monnalisa (MIL:MNL) oggi è in rialzo del 5,38% e si porta a 2,74. La società quotata all’AIM che al momento ha una capitalizzazione di circa 14 milioni (quindi molta bassa e i volumi di contrattazione sono rarefatti!) progetta, produce e distribuisce abbigliamento e accessori per bambini in Italia, nel resto d’Europa e all’estero.

Quando si analizza una small cap come questa la prima cosa da fare è avvertire che poichè gli cambi sono bassi, gli investimenti degli azionisti potrebbero essere soggetti a forte volatilità ed escursioni di diversi punti percentuali anche in pochi minuti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quindi il nostro consiglio operativo è di investire poco (del patrimonio destinato all’azionario) in small cap ma sempre in ottica di lungo termine.

Crediamo che Monnalisa possa essere infatti una società sulla quale scommettere di lungo termine.

La convinzione viene dall’analisi dei bilanci, dalle raccomandazioni degli analisti e dai pattern che si stanno “affollando” sui grafici.

Per agli analisti è un titolo azionario che vale il 45% in più e per il discounted cash flow dovrebbe salire anche del 285% ancora

In base ai dati evidenziati e alle comunicazioni societarie gli utili dovrebbero crescere del 78,01% all’anno.

In base al DCF il valore del titolo dovrebbe essere di 10,85 euro per azione mentre le raccomandazioni degli analisti raggiungono consenso intorno all’area dei 4 euro per azione.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il titolo ha segnato il minimo annuale a 2,42 ed il massimo a 6,30. C’è una discesa in corso dai 14,20 del 2018 (primo prezzo di quotazione). Si è giunti al bottom poliennale? Potrebbe essere ma ci sono dei livelli da monitorare.

Comprare il titolo ai livelli attuali con stop loss a 2,41 e mantenere per lungo termine (3/5 anni almeno). Nel breve termine alcuni swing indicano possibile il raggiungimento di area 4 euro per/entro i prossimi 12/18 mesi.

Si procederà per step.