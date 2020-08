Vacanze e pulizie, binomio sempre attuale. Anche se abbiamo la fortuna di partire per le meritate ferie con la nostra famiglia, all’inizio o alla fine, le pulizie prima di tornare al lavoro dobbiamo sempre farle. I meritati giorni di riposo dal lavoro sono anche spesso l’occasione per fare selezione di quanto non usiamo più, di ripulire la cantina, il garage o la soffitta. Ma anche di prenderci la briga di lucidare l’argenteria o quegli splendidi servizi di famiglia che mostriamo agli ospiti, eredità dei nostri nonni.

L’antica bellezza del rame

Tra questi, anche tutti gli oggetti di rame: dai paioli alle pentole, alle vecchie bilance e ai servizi. E la loro pulizia diventa complicata, perché pulire il rame, senza rovinarlo non è cosa semplice. Allora, prendi il ketchup e usalo per pulire il rame, vedrai che effetto, come raccomanda la nostra redazione!

Cosa ci occorre

Per far tornare all’antica bellezza il rame di casa occorrono: il ketchup, del sale e un panno o qualche vecchio fazzoletto di stoffa. Basterà applicare il ketchup sul tessuto, mettere una piccola spolverata di sale e strofinare con movimenti circolari i nostri oggetti. In pochissimo tempo, l’antico colore rosso-ramato tornerà a splendere e brillare. Prendi il ketchup e usalo per pulire il rame, vedrai che effetto, ma non solo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’acqua minerale per i gioielli

Se la nostra voglia di pulire gli ori di casa, proprio il caso di dirlo, non si arresta, ecco un altro suggerimento ecologico ed economico per i nostri gioielli. Senza andare ad acquistare prodotti chimici, costosi, e, magari poco salutari, basterà l’acqua minerale al nostro intento. Prendiamo una bacinella e uniamo acqua minerale e detersivo per piatti. Immergiamo i gioielli per qualche minuto, al termine del quale, con una spugnetta leggera, non di ferro, andremo a rimuovere lo sporco rimasto, facendo risplendere i nostri ori! Una miscela semplice, ma potente, che non ci costringerà a proteggere le mani con i guanti e non rovinerà la nostra pelle e le nostre unghie.

Approfondimento

Attenzione alle pentole antiaderenti