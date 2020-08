Un focus per conoscere come si accede agli incentivi di 1.200 euro per il lavoro la natalità e l’adozione.

In questo funesto anno 2020, dove sta accadendo di tutto e di più, incentivi, bonus e agevolazioni si stanno avvicendando, forse mai come ora, in un continuo crescendo. La matrice può essere statale o regionale. Ciò che a noi, come redazione, importa è cercare di diffondere in modo capillare le informazioni.

In tal modo, i diretti interressati saranno messi nelle condizioni di attivarsi in tempo utile. Ed è con questo intento che la nostra redazione s’interessa, tanto delle misure messe in campo a livello centrale, quanto di quelle a livello locale. Vediamo quindi, ora, di approfondire come si accede agli incentivi di 1.200 euro per il lavoro la natalità e l’adozione.

Misura una tantum

Iniziamo subito col dire che l’erogazione di 1.200 euro è una misura una tantum a supporto delle famiglie. Il fine è infatti quello d’incentivare la natalità e il lavoro femminile per tutto l’anno 2020. In buona sostanza, si tratta di un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L’importo dell’incentivo, come già anticipato, è di 1.200 euro. Viene tuttavia erogato per una sola annualità, vale a dire per il 2020. Si tratta, comunque, di una somma cumulabile agli altri benefici previsti ad ordinamento vigente. I beneficiari sono i genitori. La misura, infatti, si caratterizza per essere un sostegno al reddito delle famiglie che in quest’anno aumenteranno i loro componenti.

Gli aventi diritto

Hanno diritto all’incentivo i titolari della “Carta Famiglia” per ogni figlio nato/adottato dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020. I requisiti per il rilascio della suddetta Carta Famiglia sono i seguenti. Vale a dire: avere un figlio fiscalmente a carico e la residenza in Friuli Venezia Giulia, da almeno 24 mesi, da parte di almeno uno dei genitori.

Il nucleo familiare deve inoltre essere in possesso di “ISEE minorenni” pari o inferiore a 30.000 euro in corso di validità. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente e il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo nato/adottato deve inoltre essere inserito nella Carta Famiglia.

Come ottenere l’incentivo

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza in via esclusiva. I tempi per attivare la procedura sono di 180 giorni dalla nascita o dall’adozione. Per tutti i dubbi e le informazioni aggiuntive, gli interessati sono invitati a prendere contatti con gli uffici preposti del Comune di residenza che gestiscono l’intervento.

Questi i riferimenti di contatto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Telefono 040 3771111, e-mail: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.