Vivere al mare, o comunque in prossimità di una spiaggia, può apportare dei vantaggi e dei benefici spesso impensabili non solo per la salute fisica, ma anche per quella mentale. Questo perché, prima di tutto, vivere al mare significa poter avere una migliore esposizione al sole. Con tutti i vantaggi che ne derivano sulla produzione di vitamina D.

In più, a migliorare sarebbe pure la salute delle ossa unitamente al fatto che l’acqua salata sarebbe pure in grado di aumentare la circolazione sanguigna e di idratare la pelle.

Quali sono alcune delle migliori città di mare in Italia dove andare a vivere o dove trascorrere una splendida vacanza

Nel dettaglio, in un Paese come l’Italia le città di mare splendide, dove andare a vivere, sono davvero tante. Quindi fornire una lista esaustiva non è per niente semplice. Pur tuttavia, ci sono alcune località di mare che, spesso poco conosciute, possono rappresentare un posto anche molto tranquillo dove andare a vivere.

A partire dai borghi come Grottammare nelle Marche e Tortolì in Sardegna. Ma anche Numana, sempre nelle Marche, Posada in Sardegna e Campomarino di Maruggio in Puglia.

Tra gli altri splendidi borghi di mare italiani, inoltre, meritano di essere citati pure Portopalo di Capo Passero in Sicilia. San Vito Chietino in Abruzzo e Cannigione che, in Sardegna, si trova sulla costa di Arzachena. Tra le acque cristalline e le distese di sabbia dorata.

Ecco, dunque, quali sono alcune delle città di mare migliori per andare a vivere o al più per trascorrervi almeno le ferie estive.

Dalle Marche alla Sicilia, passando per la Calabria

Per andare al mare per una vacanza d’estate, quindi, Sardegna, Sicilia, Marche, Puglia e Abruzzo, ma anche la Calabria, sono le regioni dove si trovano borghi di mare dove rilassarsi in spiaggia evitando le zone più affollate. Così come all’estero, non troppo lontano dall’Italia, ci sono posti e borghi di mare incontaminati spostandosi in Paesi come la Spagna e il Portogallo.

La vacanza estiva in una splendida città di mare può rappresentare un test, un vero e proprio banco di prova per valutare se poi sia il caso di acquistare una casa nei dintorni. Per andarci poi a vivere in pianta stabile.

Approfondimento

Questa bellissima città di mare è la meta ideale per una vacanza intelligente e mangiare benissimo a prezzi super