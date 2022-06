Le destinazioni esotiche sono il sogno che molti sperano si avveri prima o poi. Spesso ci immaginiamo in spiaggia a rilassarci mentre sorseggiamo un drink sotto l’ombrellone. Eppure, le bellezze che abbiamo sempre creduto stessero a migliaia di chilometri da noi potrebbero nascondersi nel nostro Paese.

Proprio così, perché l’Italia è una terra ricca di cultura, natura e storia. Non per nulla sarebbe tra le mete più gettonate dai turisti internazionali ogni anno. Il motivo è facilmente intuibile: montagne imponenti, colline verdeggianti, fitti boschi in cui immergersi nella natura. E quelle spiagge, probabilmente tra le più belle d’Europa, che molti ci invidiano.

Proprio il mare è una delle attrazioni che fa da calamita per i viaggiatori di ogni dove. Tra le tante spiagge degne di visita, una imperdibile si trova in una regione che fa proprio del turismo il suo punto di forza. Parliamo della splendida Liguria.

La meraviglia delle Cinque Terre

Chi organizza le proprie vacanze in Liguria lo fa solitamente per godere delle acque cristalline del suo mare. Borghi con spiagge mozzafiato si stagliano lungo il territorio, impreziosendolo come tanti diamanti incastonati.

Tra le destinazioni più amate qui vi sono certamente le Cinque Terre. Questo paradiso terrestre ha ricevuto il giusto premio dall’UNESCO, che lo ha proclamato Patrimonio dell’umanità. Paesini come Vernazza, Riomaggiore e Monterosso sono perle che fanno onore al nostro Paese.

Proprio in quest’ultimo borgo si può prendere il sole in uno dei lembi di sabbia più caratteristici d’Italia: la spiaggia di Fegina.

Ricorda i Caraibi ma è in Italia questa spiaggia con sabbia dorata e mare smeraldo che riempirà l’album delle foto

Chi pensa che le Cinque Terre non possano offrire spiagge all’altezza del resto della regione si sbaglia di grosso. Il lido di Fegina è l’esempio lampante che conferma la nostra tesi. Non dimentichiamoci di portare la macchina fotografica una volta giunti in questo luogo magico a Monterosso, che ricorda i Caraibi ma è in Italia.

Immersa nello splendido Parco Nazionale delle Cinque Terre, Fegina regala attimi da favola al turista in cerca di riposo. È facile lasciarsi stupire dai suoi granelli di sabbia dorata, che terminano tra le acque cristalline del mare. Lo stabilimento è inoltre ben gestito, curato e dotato di ombrelloni e sdrai, ma si può scegliere anche la spiaggia ad accesso libero.

Arrivare alla spiaggia di Fegina è facile. La stazione ferroviaria è a soli 3 minuti a piedi. In auto basterà arrivare a Colle di Gritta e seguire le indicazioni per Monterosso, a circa 10 minuti di distanza. Chi ama i viaggi in barca, poi, potrebbe giungervi comodamente anche in battello.

