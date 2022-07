Luglio è tradizionalmente il mese dei saldi estivi. In questi giorni gli amanti dello shopping sono alla ricerca delle occasioni imperdibili. L’offerta è davvero sterminata e spesso non è facile orientarsi tra sconti e promozioni. Soprattutto quando si parla di scarpe. Ma niente paura. Oggi, grazie agli esperti di Proiezionidiborsa, scopriremo quali scarpe comprare con i saldi. Ed ecco i 3 modelli comodi ed eleganti must have perfetti a qualsiasi età da portare anche quando i piedi fanno male.

I sandali da comprare con i saldi

L’estate 2022 sancisce il ritorno alla grandissima di alcuni modelli di sandali vintage super comodi e decisamente eleganti. E se siamo amanti di queste calzature il modello da acquistare a prezzo scontato è quello da legare dietro alla caviglia. Meglio ancora se in cuoio e con lacci intrecciati sul davanti. La scarpa che porteremo ancora a lungo in questa torrida estate e che non stressa il piede. Tra i più interessanti in assoluto per le offerte, ci sono i modelli di Pepe Jeans e di Gianvito Rossi.

Le sneaker bianche non passano mai di moda

Nel mondo della moda ci sono alcuni evergreen che ci accompagnano ormai da generazioni. In questa categoria, rientrano di diritto le intramontabili sneakers bianche. Il problema di questa tipologia di calzature è che, negli ultimi anni, hanno visto salire alle stelle i prezzi, trainati da collezionismo e modelli personalizzati. Se abbiamo sempre sognato di acquistarne un paio in edizione limitata questo è il momento giusto. Marchi come Reebok e Nike stanno riproponendo i classici che ci hanno fatto innamorare negli anni ‘80. Cogliamo l’occasione e, se possibile, acquistiamo un modello leggero e con suola platform. La scarpa perfetta da portare anche dopo una giornata di mare.

Quali scarpe comprare con i saldi e 3 modelli comodi ed eleganti che non stressano i piedi

Amiamo i tacchi e le scarpe eleganti, ma allo stesso tempo non vogliamo patire le pene dell’inferno? Allora la scarpa da acquistare con i saldi estivi sono i sandali mule. I sandali mule si ispirano ai sabot della moda sixties, lasciano respirare il piede e sono elegantissimi.

Gli sconti sono perfetti per arrivare a un paio di mule di Stella McCartney o agli splendidi sandali con tacco gioiello di Miu Miu. Se invece vogliamo il massimo del comfort, il consiglio è di scegliere una variante con tacco basso e quadrato.

