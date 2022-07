L’estate è la stagione delle vacanze, del mare, degli aperitivi in spiaggia e della tintarella. Abbiamo abbandonato già da tempo i colori scuri e cupi dell’inverno, per indossare con orgoglio quelli fluo o delicati della bella stagione. Il nostro guardaroba è pieno di vestitini leggeri, pantaloni corti e crop top. Anche le calzature si adeguano alla nuova stagione. Sfoggiamo sandali estivi e scarpe fresche che non lasciano vedere le dita dei piedi. Ma anche zeppe da indossare per un aperitivo in riva al mare.

Non infradito e pareo, ma ecco cosa indossare in spiaggia per essere chic a 20 e 60 anni

Non solo outfit studiati con cura per il giorno o la sera, ma c’è chi vuole stupire, essere alla moda e glamour, anche al mare.

Ad esempio, invece del solito pareo, potremmo indossare una camicia oversize molto lunga. Se abbiniamo un pantaloncino, annodiamo i lembi in vita. Scegliamola colorata o semplicemente bianca.

Anche le scarpe non andrebbero sottovalutate. Spesso infiliamo le classiche infradito e siamo pronte per andare al mare. Ma per essere alla moda, oltre alle classiche ciabattine, possiamo indossare le espadrillas. Parliamo di quelle calzature dotate di una suola di corda e una tela di cotone. Sono molto comode e possiamo sceglierle di diversi colori.

Accessori e copricapo

Per un look da spiaggia completo non dimentichiamo di indossare i bijoux. Naturalmente non dobbiamo esagerare per evitare che rimangano quei fastidiosi segni bianchi sulla pelle, ma anche per non essere too much.

La cavigliera è un must have e andrebbe sempre indossata. Delicata, raffinata ma ben visibile.

Non possiamo fare a meno neanche delle collane. Se indossiamo un bikini, optiamo per una collana lunga, oppure tante abbinate insieme. Se invece preferiamo i costumi a fascia, meglio scegliere un girocollo.

Vogliamo stupire con gli orecchini? Scegliamo quelli vistosi da abbinare ad un costume intero, mentre con il bikini sarebbe più opportuno optare per orecchini piccoli e minimal.

Al mare spesso indossiamo un copricapo per proteggerci dal sole. Invece del solito cappello, scegliamo una fascia o un turbante. Sono degli accessori originali e molto di moda. Abbiniamoli al colore del nostro costume. La fascia o il turbante sono molto utili per mantenere i capelli in ordine e difenderli dal sole.

Quindi non infradito e pareo, ma ecco cosa indossare al mare per essere sempre glamour a ogni età.

