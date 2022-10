Quali sarebbero i rimedi della nonna per digerire tra indigestione e acidità

Capita spesso di sentire, dopo aver mangiato, un fastidioso senso di pesantezza. Cosa che può succedere non solo quando il pasto è abbondante, ma anche quando si esagera con un singolo alimento. Per esempio, quando si mangia troppa carne o troppa pasta. Ma anche quando, non resistendo alla tentazione, scatta la grande abbuffata di dolci.

In questi casi è molto probabile di dover far fronte ad un’indigestione. O comunque si avverte la classica acidità di stomaco. Vediamo allora come alleviare con rimedi naturali i problemi di digestione che spesso, dopo il pranzo o dopo la cena, possono anche scaturire in dolori addominali.

Quali sarebbero i rimedi della nonna per digerire e contro la pesantezza di stomaco

Nel dettaglio, quando la pesantezza di stomaco è non solo fastidiosa, ma anche insopportabile, le nonne consigliano quello che è il rimedio naturale per eccellenza. Ovverosia una soluzione che è composta da bicarbonato di sodio e da succo di limone.

Su quali sarebbero i rimedi della nonna per digerire, infatti, il limone ed il bicarbonato di sodio ci sono e contribuiscono, tra l’altro, a lenire naturalmente il bruciore di stomaco. In particolare, quando la pesantezza di stomaco è davvero insopportabile, si può bere il succo di un limone intero con due cucchiaini di bicarbonato di sodio al fine di agevolare naturalmente la digestione.

Cosa bere di caldo quando si è mangiato troppo a pranzo oppure a cena

Per chi non ama il limone, o comunque punta a rimedi naturali che sono rappresentati da bevande calde, allora contro la pesantezza di stomaco la soluzione c’è. Per esempio, un infuso di salvia e camomilla, con un’azione naturale, può rappresentare in tutto e per tutto un toccasana contro i dolori addominali. In quanto l’accoppiata salvia-camomilla presenta per lo stomaco delle spiccate proprietà digestive e rilassanti.

Tra tisane e infusi, ecco le soluzioni naturali contro i dolori addominali ed il meteorismo

Oltre all’infuso che è a base di salvia e camomilla, tra i rimedi naturali della nonna quando si mangia troppo ci sono pure le tisane. Per esempio, la tisana al carciofo che funge naturalmente da digestivo. Ma anche la tisana all’anice che tra le proprietà naturali ha quelle di diminuire il gonfiore addominale che in genere emerge dopo una grande abbuffata. Magari ad un pranzo di matrimonio oppure dopo una cena tra amici. In più, la tisana al finocchio, oltre ad avere un potere naturale digestivo, rappresenta pure un rimedio naturale utile contro il meteorismo.

