Per non avere più le labbra screpolate dovremmo provare 3 rimedi naturali

Le labbra screpolate sono caratterizzate da tanti piccoli taglietti o fessure, che ne rovinano l’estetica generale. Molti di noi ne soffrono soprattutto d’inverno, a cause delle basse temperature e dell’effetto del vento.

In questi casi, la superficie delle labbra appare ruvida, rovinata, e potrebbe presentare anche fuoriuscite di sangue. Quando la screpolatura delle labbra non dipende dal tempo, però, potrebbe essere il segnale di patologie più serie.

Ad esempio, questo potrebbe essere il sintomo di una carenza nutrizionale, o di un’infezione, come l’herpes labiale.

Se, però, le labbra screpolate dipendessero solo dall’azione degli agenti atmosferici o della temperatura, potremmo sfruttare alcune soluzioni naturali.

Di seguito scopriremo come rendere le nostre labbra più carnose, morbide e lisce in modo semplice e veloce.

Per non avere più le labbra screpolate ecco cosa potrebbe aiutare

Le labbra sono una parte fondamentale del viso, che attira subito l’attenzione. Per questo siamo attirati subito da una bella bocca liscia, senza rughe e con labbra soffici e sane.

Le rughe sul contorno labbra che compaiono con l’età, ad esempio, potrebbero migliorare e ridursi con pochi e semplici trucchetti fai da te.

Per quanto riguarda, invece, le labbra screpolate, ci sarebbero almeno 3 metodi naturali che potrebbero aiutarci.

Scrub a base di olio d’oliva e zucchero

L’olio d’oliva è molto utilizzato in cosmetica, per le sue note proprietà idratanti e tonificanti. Renderebbe, quindi, le labbra molto più morbide, rimpolpate e delicate.

Il massaggio con lo zucchero, invece, aiuterebbe a trascinare via le particelle di pelle morta, stimolando la rigenerazione di quelle nuove. Dovremo, quindi, mischiare 3 cucchiai di zucchero e 1 d’olio d’oliva, mischiare e massaggiare il tutto sulle labbra.

Dopo aver risciacquato con acqua tiepida, noteremo un netto miglioramento e una nuova morbidezza sulla nostra bocca.

Olio di mandorle dolci

Questo sarebbe un altro prodotto a dir poco vantaggioso per le nostre labbra. È emolliente, ed è perfetto in caso di scottature o screpolature. Per questo, sarà sufficiente farne cadere qualche goccia su un dischetto di cotone, da tamponare delicatamente sulle labbra.

Olio di cocco

Per non avere più le labbra screpolate dovremmo assolutamente testare l’efficacia dell’olio di cocco. Questa sarà una vera mano santa per le nostre labbra, poiché l’olio di cocco è davvero un concentrato di proprietà benefiche.

Oltre ad essere utile per restituire morbidezza ai capelli danneggiati, quest’olio ammorbidirà le nostre labbra screpolate, rendendole soffici e vellutate. Potremo usare lo stesso metodo di applicazione dell’olio di mandorle dolci, per ammorbidire le nostre labbra all’istante.

