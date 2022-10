Cosa mangiare di diverso a pranzo e cena con pochi soldi e frigo vuoto

Spesso qualche giorno prima di prendere lo stipendio o la pensione i soldi sono finiti, e bisogna in tal caso attendere l’accredito in banca o alla Posta prima di poter andare a fare la spesa. In tal caso, a pranzo come a cena, occorre un po’ ingegnarsi e arrangiarsi con quello che è rimasto.

Con il frigorifero che sicuramente sarà vuoto o quasi, così come in dispensa magari le scorte alimentari scarseggiano. Vediamo allora cosa preparare per i due pasti principali della giornata con poche risorse alimentari. Ed in particolare focalizzando l’attenzione sui primi e sui secondi piatti, oppure per la preparazione di piatti unici da servire a tavola con pochi soldi quando nel frigorifero ormai c’è l’eco.

Cosa mangiare di diverso a pranzo o cena quando c’è da aspettare prima di poter fare la spesa

Nel dettaglio, per quel che riguarda la pasta, i classici spaghetti aglio, olio e peperoncino rientrano in tutto e per tutto tra le cosiddette ricette di sopravvivenza. E lo stesso dicasi per le penne al pomodoro, per i fusilli al tonno e per il risotto allo zafferano. Senza dimenticare la pasta e fagioli che, se servita abbondante, può rappresentare per il pranzo come per la cena un piatto unico. Davvero gustoso e saziante aggiungendo un filo d’olio extravergine di oliva.

Ecco, quindi, cosa mangiare di diverso a pranzo o cena quando temporaneamente i soldi scarseggiano. Ma non finisce qui in quanto oltre alla pasta ed al riso ci sono pure le ricette di sopravvivenza per i secondi piatti. Specie a cena come per esempio la frittata o delle bruschette con con aglio e olio se è rimasto del pane raffermo.

Spesso, inoltre, prima di andare a fare la spesa è magari rimasta l’ultima busta di cibo surgelato. Per esempio degli spinaci da fare filanti in padella aggiungendo qualche sottiletta ed una noce di burro. Oppure un bel polpettone di tonno con le uova sode. Per una cena saziante e rigorosamente low cost.

Cosa preparare con poche risorse alimentari aspettando di prendere lo stipendio o la pensione

Quindi, il trucco per preparare il pranzo e la cena con poche risorse alimentari è quello di andare a sfruttare gli ultimi prodotti a lunga conservazione che sono rimasti in cucina o in dispensa quando il frigo è vuoto. Dal tonno ai legumi in scatola, passando per il pesto pronto, per il sugo di pomodoro, per la pasta e per il riso. Ma anche senza dimenticare di scartare magari gli ultimi pacchettini di crackers o di grissini rimasti.

Lettura consigliata

