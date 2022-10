Tra i meccanismi di difesa del nostro corpo c’è la tosse, che si manifesta attraverso l’espulsione di aria dai polmoni in maniera involontaria. Questo fenomeno, inoltre, è spesso caratterizzato dall’espulsione di secrezioni come il catarro.

Fermo restando che, se la tosse persiste, occorre rivolgersi ad un medico, vediamo come calmare questo meccanismo fisiologico. Puntando, nello specifico, sui classici rimedi naturali della nonna. Anche perché, con la tosse, spesso non si riesce a dormire. O comunque il sonno quasi sempre non è ristoratore.

Quali sarebbero i rimedi della nonna per calmare la tosse anche di notte

Nel dettaglio, quando la tosse non si calma i rimedi naturali sono tanti. Ma tra questi spiccano quelli offerti dal limone e dal miele. Precisamente, bevendo una soluzione che è composta da un bicchiere di acqua tiepida con l’aggiunta di un cucchiaio di miele e di succo di un limone.

E questo perché da un lato il limone, grazie alla presenza dell’acido citrico, garantisce naturalmente per l’organismo le proprietà antibatteriche e antisettiche. Mentre il miele è noto per offrire, sempre con un’azione naturale, degli effetti emollienti e sedanti per le mucose. Ecco, quindi, quali sarebbero i rimedi della nonna per calmare la tosse quando non passa.

La tosse si può inoltre calmare, così come ci consigliano le nonne, pure senza ingerire nulla, ma solo respirando. Precisamente, con una bacinella di acqua bollente nella quale è stato aggiunto il bicarbonato di sodio. Oppure qualche goccia di olio essenziale. Si tratta, nello specifico, dei cosiddetti suffumigi o fumenti della nonna. In quanto, per lenire la tosse, occorrerà respirare i vapori dell’acqua bollente coprendosi con con l’asciugamano. Precisamente, respirando a bocca aperta.

Sciogliere il catarro mangiando, ecco come con queste pietanze e bevande

Inoltre, quando la tosse è grassa, con le secrezioni di muco dai bronchi, come rimedio naturale basterà semplicemente nutrirsi correttamente ed allo scopo. In quanto il catarro si può sciogliere mangiando e bevendo liquidi caldi. Per esempio, il latte caldo, ma anche le zuppe ed i brodi di verdure. Puntando di volta in volta sui vegetali di stagione. Dal finocchio al sedano, passando per le carote, i cavolfiori, i broccoli, la cipolla, l’aglio e le rape.

In più, per chi ha il vizio del fumo, quando la tosse è grassa occorrerebbe astenersi del tutto dal fumare i sigari o le sigarette. Altrimenti l’unico risultato ottenibile sarà solo quello di peggiorare e quindi di aggravare decisamente la situazione.

