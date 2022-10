Magnetico e sensuale è lo Scorpione il segno zodiacale protagonista della stagione

Moltissime persone sono appassionate di astrologia e quindi si sentono in grado di categorizzare le persone a seconda della loro data di nascita. Questo approccio, oltre ad essere molto parziale, si rivela a volte anche fuorviante. Infatti, molti, oltre a riprendere dei luoghi comuni che vedono certi segni essere più amati di altri, dimostrano di non saperne molto sull’argomento. Per contrastare il razzismo zodiacale dunque, oggi parliamo forse dell’archetipo in assoluto più odiato dello zodiaco. Magnetico e sensuale è lo Scorpione il segno nato nel cuore della stagione autunnale. Scopriamo insieme quali sono le sue innumerevoli sfaccettature.

La situazione attuale presente nel cielo

Dal 23 di ottobre il Sole lascia l’equilibrato segno della Bilancia e passa nelle profondità acquatiche dello Scorpione. Rimarrà in questa posizione fino al 22 di novembre, momento in cui si passerà al Sagittario. Questo è il mese dedicato dunque al secondo segno appartenente a questo elemento: dunque ne contiene in maniera potenziata, sia al positivo che al negativo, tutte le caratteristiche.

Come Cancro e Pesci, è infatti orientato sul mondo emotivo più che su quello pratico. Al positivo è empatico e profondo: i nativi di questo segno sono infatti capaci di sintonizzarsi sulle frequenze di chi amano e in questo modo riescono a toccare le corde più profonde della loro anima. Lo Scorpione infatti, in antichità anche rappresentato dal serpente, è un animale che muta pelle. A livello simbolico quindi rappresenta individui molto resilienti che sono capaci di enormi trasformazioni nel corso della loro vita.

Magnetico e sensuale è lo Scorpione il segno zodiacale che domina ottobre e novembre

Il segno è infatti retto da Plutone, ovvero Ade, il dio degli inferi. Questo personaggio è sicuramente controverso in quanto è il signore del regno dei morti ed è associato con l’oscurità. Quindi lo Scorpione è maestro delle emozioni sotterranee e può scadere nel peggiore dei casi in atteggiamenti manipolatori oppure in veri e propri circoli viziosi. A questo segno nei temi natali è assegnata l’ottava casa che governa le eredità, i soldi altrui, il sesso, la morte e la rinascita. Dunque chi possiede molti pianeti in questo settore della propria carta di conseguenza presenta delle caratteristiche molto scorpioniche. Questo avviene ad esempio nel caso degli stellium, ovvero degli “accumuli” in specifiche aree del grafico.

