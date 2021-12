L’inverno ormai inoltrato, le prime nevicate i bruschi cali di temperature, i riscaldamenti a palla nelle abitazioni, sono la causa di fastidiosi e irritanti mal di gola, tosse e raffreddore.

I riscaldamenti che tanto amiamo durante questa fredda stagione, che ci aiutano a riscaldarci si rivelano in realtà un’arma a doppio taglio. Infatti, mentre da un lato sembrano essere una manna dal cielo, dall’ altro sono un colpo di grazia per la nostra salute e per le nostre tasche. Infatti è incredibile quanto costa riscaldare la casa con un condizionatore e quanto consuma un termosifone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altro che miele e zenzero per mal di gola, tosse e raffreddore sarebbe questo il caldo ed efficacissimo rimedio della nonna per calmare la tosse

I sintomi di tosse e raffreddore anche dopo la fase acute di influenza tendono a permanere per un po’ di tempo. Dunque per contrastarli e tenerli a bada arrivano in nostro soccorso come sempre le nonne, che con il loro sapere e la loro esperienza hanno sempre il rimedio giusto da proporci. Non il solito decotto a base di zenzero e miele, ma un gustosissimo sciroppo a base di rapa rossa.

La rapa rossa sembrerebbe essere un potente antiossidante, ed è ricca di flavonoidi. Basterà affettare la rapa rossa cruda e ricoprirla con un paio di cucchiai di zucchero. Dopo un paio d’ore, la rapa rilascerà un liquido ideale da bere, in dosi di 1 cucchiaio, ogni qual volta si sente la gola troppo irritata ed infiammata.

Questo antico rimedio sembrerebbe in grado di attenuare l’irritazione e calmare le vie respiratorie. L’importante è ricordare che non stiamo parlando di un rimedio risolutivo o di un sostituto dei farmaci. Ma di un liquido in grado di placare i momenti di forte irritazione della gola che ci procura fastidiosi stizzi di tosse.

Ebbene, altro che miele e zenzero per mal di gola, tosse e raffreddore è questo il caldo ed efficacissimo rimedio della nonna per calmare la tosse.

Altri rimedi efficaci

Un’altra tecnica di cui possiamo usufruire quando si manifestano i sintomi influenzali, come tosse e naso chiuso, sono i suffumigi. Una tecnica antica che prevede l’uso di acqua bollente a cui aggiungere qualche olio essenziale, dalle proprietà espettoranti come l’eucalipto. Dopo aver riscaldato l’acqua trasferirla in una bacinella e coprirsi con un panno o un asciugamano e respirare a bocca aperta.

Per combattere le placche alla gola un altro rimedio sempre efficace sono i gargarismi. Questi sono ideali da fare con il limone e il bicarbonato, oppure con gli appositi rimedi farmaceutici.

Ricordiamo che in caso di tosse persistente, bronchiti e febbre è sempre meglio rivolgersi ad uno specialista che tentare il fai da te.

Vogliamo chiudere con un consiglio inaspettato, durante queste fasi di raffreddore acuto, è ideale fare attenzione al consumo di latticini. Questi alimenti infatti tendono a rendere il catarro più denso e difficile da espellere.