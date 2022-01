L’ultima seduta dell’anno per i mercati americani ha mostrato una certa debolezza anche se il Nasdaq, che solitamente è un anticipatore del trend, già da diverse sedute segnala una tendenza ribassista in ottica plurisettimanale.

Siamo all’inizio del nuovo anno e il nostro Ufficio Studi oggi vuole analizzare quali potrebbero essere i migliori titoli azionari da comprare nel 2022 a Wall Street?

Sono stati scelti Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple, Meta Platforms (ex Facebook), Google, JPMorgan, Microsoft e Netflix. Nei giorni scorsi abbiamo già analizzato Google e JPMorgan, quindi oggi faremo le nostre previsioni per tutti gli altri.

Per ogni titolo indicheremo prezzi attuali, previsioni di minimo e massimo annuale, consenso degli altri analisti e il fair value calcolato dal nostro Ufficio Studi.

Occasioni di acquisto?

Amazon, ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre al prezzo di 3.334,34 in ribasso dell’1,14% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato il minimo a 2.881 e il massimo a 3.773,08.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (50 giudizi) stimano un fair value in area 4.122,52. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 4.500 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 3.327/3.550

area di massimo 4.189/4.378.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 3.115.

Apple, ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre al prezzo di 177,57 in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato il minimo a 115,67 e il massimo a 182,13.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (45 giudizi) stimano un fair value in area 173,90. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 112 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 145,11/162,89

area di massimo 199/210,11.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 144,84.

Meta Platforms, ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre al prezzo di 336,35 in ribasso del 2,33% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato il minimo a 244,61 e il massimo a 384,33.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (52 giudizi) stimano un fair value in area 402,68. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 485 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 313,44/365,99

area di massimo 425,99/501,23.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 299,50.

Quali potrebbero essere i migliori titoli azionari da comprare nel 2022 a Wall Street? Anche Microsoft e Netflix

Microsoft, ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre al prezzo di 336,32 in ribasso dello 0,88% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato il minimo a 210,18 e il massimo a 349,67.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (44 giudizi) stimano un fair value in area 373,68. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 390 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 280,23/305,21

area di massimo 420,31/451,39.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 279,74.

Netflix, ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre al prezzo di 602,44 in ribasso dello 1,58% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato il minimo a 478,54 e il massimo a 700,99.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value in area 650,35. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 1.005 dollari per azione.

La previsioni per il 2022

area di minimo 590,11/642,35

area di massimo 711,88/861,23.

Questa previsione sarà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 568,08.