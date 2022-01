Il 2021, purtroppo, è stato teatro di varie notizie spiacevoli. A quelle arrivate sul fronte sanitario, si sommano quelle arrivate sul fronte fiscale. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, infatti, abbiamo assistito a vari rincari. I più salati sono stati quelli sulle bollette di luce e gas, ma non sono stati gli unici. A partire dallo scorso novembre, il governo ha segnalato l’arrivo di rincari del 22% sulla revisione auto. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa avevamo già riportato la notizia, assieme alla probabile eventualità di un bonus pensato ad hoc. Ora questa eventualità è diventata realtà. Da oggi è finalmente attiva la piattaforma per ottenere subito il bonus che azzera i rincari sulla revisione auto. Il bonus, pensato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, permetterà di risparmiare quasi sull’intera entità del rincaro. Ma attenzione: i fondi hanno dei limiti e bisogna richiedere il bonus velocemente.

Finalmente attiva la piattaforma per ottenere subito il bonus che azzera i rincari sulla revisione auto

Si chiama Bonus Veicoli Sicuri l’agevolazione pensata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per azzerare i rincari sulla revisione auto. Stando a quanto detto mesi fa, il bonus doveva essere attivato dal sessantesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto che lo riguardava. Ma i tempi si sono leggermente allungati e la piattaforma per richiedere il bonus è attiva da oggi (3 gennaio 2022). La suddetta piattaforma è opera del Ministero e dovrebbe rendere estremamente semplice la procedura per richiedere il bonus. Il Bonus Veicoli Sicuri riguarda tutte le revisioni auto fatte dallo scorso novembre. Ciascun cittadino può richiederlo una volta soltanto (quindi per un solo veicolo dotato di motore). Per accedere al bonus è necessaria una identità digitale (SPID), oppure una Carta nazionale dei servizi o semplicemente una Carta d’identità elettronica.

A quanto ammonta il Bonus Veicoli Sicuri

Il governo ha adeguato le tariffe della revisione auto sui dati Istat, che erano fermi a 13 anni fa. Dopo il ricalcolo, il rincaro sulla revisione auto ha toccato quota 22%. Questo significa che la revisione fatta in motorizzazione passa da 45 a 54,95 euro, mentre quella fatta nei centri autorizzati passa da 66,88 a 78,97 euro. Il Bonus Veicoli Sicuri dovrebbe annullare quasi del tutto questo rincaro. Il rimborso previsto ammonta a 9,95 euro per ogni revisione. I fondi stanziati sono circa 4 milioni di euro, messi a disposizione per 3 anni. Il bonus sarà attivo fino all’esaurimento dei fondi.

