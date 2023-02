Quali piante devi potare a febbraio 2023? Fallo per avere fiori rigogliosissimi e non soltanto le rose

Ecco le piante da potare a febbraio e non sono soltanto le rose - proiezionidiborsa.it

Pensi che a febbraio tu non debba fare molto nel tuo orto o nel tuo giardino? Ti sbagli di grosso! Ci sono invece tanti lavori che puoi svolgere per assicurarti un ottimo raccolto in primavera. Tra questi c’è la potatura, di grande importanza.

Quali piante devi potare a febbraio 2023? Se ti stai chiedendo questo sei nel posto giusto. Risponderemo a questa domanda in poche parole. Potando le tue piante eliminerai i rami inutili e conterrai quelle che sono cresciute troppo. In questo modo migliorerai anche l’aspetto del tuo orto o giardino.

Quali piante devi potare a febbraio? Ecco la risposta

Ricorda che devi sempre potare gli arbusti e i rampicanti sempreverdi in questo periodo. Un esempio molto famoso? L’alloro. Il mese di febbraio è quello giusto per ridurne le dimensioni e permettergli così di avere una crescita molto rigogliosa nel prossimo periodo.

Sfoltisci anche il glicine e le ortensie ma non tralasciare le piante da frutto. Tra queste ultime devi potare il mirtillo, il ribes, l’uva spina e i lamponi nonché il melo e il pero. Insomma, c’è un sacco di lavoro da fare anche nel frutteto. Elimina completamente i rami malati o più vecchi e secchi e accorcia di circa 20 centimetri quelli più giovani.

Le rose arbustive e rampicanti per farle fiorire rigogliose a maggio

In genere le rose vengono potate due volte all’anno. Uno dei periodi migliori è tra gennaio e febbraio. Quindi ti consigliamo di prepararti a farlo durante questo mese.

Se hai delle rose a cespuglio eliminane i rami più piccoli e metti in evidenza quelli più robusti. Pota a 30 centimetri dalla base. Se hai delle rose rampicanti potale solo se hanno compiuto almeno tre anni di vita. Togli i rami che hanno fiorito più spesso e accorciali tutti fino a mantenere all’incirca 6 gemme.

Infine, rastrella la zona attorno alle rose che hai appena potato, fertilizzala e assicurati di applicare anche uno spray antifungino. La potatura può infatti aprire la strada a malattie fungine, molto pericolose per la tua pianta. A maggio avrai delle rose che tutti ti invidieranno!

Quali piante non devi potare?

Evita assolutamente di potare la camelia, l’azalea, il rododendro, la forsizia, il calicantus, la cydonia, l’oleandro, il biancospino, il corniolo, l’ippocastano e il ciliegio. Non è questo il momento giusto per effettuare quest’operazione se vuoi vederle crescere rigogliose.

La loro potatura è rinviata ai prossimi mesi! Nel frattempo, occupati invece della semina di queste altre piante.

