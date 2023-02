Quale scarpa mettere prima tra la destra e la sinistra? Attenzione alla sfortuna

Le persone superstiziose non possono proprio fare a meno di cadere in tentazione: devono seguire le “regole”. Per quanto riguarda quale scarpa mettere, infatti, seguono la linea guida che prevede di mettere prima la destra rispetto alla sinistra e viceversa. Scopri quale delle due è per davvero e il motivo.

Molti argomenti sono in voga: le scarpe per uscire nei locali per le donne, calzature e scarpe da indossare in questa stagione, tacchi per uscire la sera e come abbinare le scarpe ai vestiti. Che tu sia uomo o donna, probabilmente hai nel subconscio qualcosa che ti porta a legare con le superstizioni.

Sfortuna? No grazie. Ma secondo le superstizioni infilando prima la scarpa sbagliata porta tutt’altro che fortuna. E se vuoi capire tra la destra e la sinistra quale scarpa mettere, continua a leggere. Scoprirai questo, il motivo e anche quale calza mettere prima tra la sinistra e la destra.

Ecco quale scarpa mettere prima tra la destra e la sinistra e perché

“Perché dovrei indossare le scarpe prima con il piede destro?”. Molte persone lo chiedono spesso. Le regole indicate da Balah di Shulchan Arukh, specificano di mettere prima il piede destro e poi il sinistro a differenza di quando vengono rimosse che succede esattamente il contrario.



L’inverso sarebbe togliere prima la scarpa sinistra e poi la destra. In contrapposizione, alcune superstizioni popolari delle nonne italiane indicano di infilare prima la calza destra e di conseguenza la scarpa destra e poi la sinistra poiché infilando prima quest’ultima si rischia di attirare a te energie negative.

E le calze?

Secondo quanto scritto sulla rivista donnamoderna è meglio infilare prima la calza destra, confermando (quindi!?) le tradizioni popolari che prevedono di attirare la malasorte nel caso in cui si infila prima la calza sinistra.



Per cui, bisogna fare attenzione alla sfortuna e iniziare sempre dal piede destro e mai dal sinistro. Abbiamo visto quale scarpa mettere prima tra la destra e la sinistra. Ci sono moltissime persone che si domandano spesso, inoltre, in quale lato dorme la donna e l’uomo nella camera da letto: un altro argomento molto trattato ultimamente soprattutto dalle coppie italiane che sono molto superstiziose. Ti raccomandiamo di stare attento/a e di andare incontro alla fortuna, te la auguriamo, sempre.



Ma prima di lasciarti vorremmo farti notare che se credi nell’oroscopo e hai familiarità con i pesci, devi assolutamente sapere diverse cose riguardo la fortuna e la sfortuna, un tema che sta cuore a molte persone oggigiorno. E tu, davvero, quanto sei superstizioso?