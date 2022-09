Sarebbe bello poter essere in forma senza fare alcuno sforzo, ma con il passare degli anni diventa sempre più difficile. La maggior parte delle persone fa una vita sedentaria che va ad impigrirci sempre di più. Stiamo ore ed ore seduti alla scrivania al lavoro e quando rientriamo ci lanciamo sul divano.

In previsione dell’inverno e delle feste in cui ci godremo il buon cibo è meglio rimettersi in forma ora. Le temperature sono ancora piacevoli per fare un po’ di attività fisica all’aperto senza congelare.

Attività aerobica per la salute di corpo e mente

L’OMS sottolinea che l’attività fisica moderata negli adulti tra 18 e 64 anni dovrebbe essere in prevalenza aerobica. Questo tipo di allenamento aiuterebbe a rafforzare non solo l’apparto cardiorespiratorio ma anche quello osteomuscolare. Inoltre, aiuterebbe a ridurre il rischio di depressione in questa fascia d’età, ma sarebbe fondamentale anche per gli over 64. Anche per prevenire cadute e avere benefici per contrastare il declino cognitivo. Insomma, l’attività aerobica moderata di circa 150 minuti a settimana farebbe bene a corpo e mente.

Quali esercizi fare per dimagrire pancia e braccia, oltre che camminare

Anche una camminata a passo sostenuto potrebbe portare numerosi benefici per la salute. Ma per accelerare il metabolismo e bruciare qualche caloria in più sarebbe utile aggiungere qualche esercizio. Nulla di troppo difficile, qualche esercizio per braccia e busto da fare durante la camminata mattutina. Non da sottovalutare, infatti, perché con il passare degli anni la pelle sotto le braccia tende a diventare meno elastica.

Il primo esercizio è molto semplice ma risulta molto efficace, sia senza pesi che con pesetti da ½ chilo. Si comincia con 10 ripetizioni per poi passare a più serie e intensificare quando si è più allenati. Mani in alto, flettiamo le braccia dietro la nuca e poi distendiamo un braccio verso l’alto. Alterniamo con l’altro braccio e ripetiamo per rinforzare i tricipiti e tonificarli.

2 movimenti per busto e pancia

Si può concentrare l’allenamento su una parte specifica del corpo per tonificarla, ma non è proprio dimagrimento mirato. Si perde peso in modo omogeneo con l’aiuto dell’alimentazione e bruciando calorie, per poi tonificare la massa magra. Per questo aggiungiamo un paio di esercizi che facciano lavorare tutti i muscoli del busto. Mentre camminiamo a passo sostenuto aggiungiamo qualche torsione del busto e un po’ di addominali. Ricordiamoci sempre di fare riscaldamento prima e allungamento dopo.

Insomma, da principianti è normale chiedersi quali esercizi fare per dimagrire pancia e braccia più velocemente. Ma il segreto dell’allenamento a 30 anni o a 50 anni è sicuramente la costanza. Se dedichiamo anche solo una decina di minuti al giorno ogni giorno, potremo perdere quei chiletti in più rapidamente.

