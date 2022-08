I giorni prima della partenza per le vacanze sono senza dubbio dedicati alla preparazione delle valigie dell’intera famiglia. Questo comporta decisioni difficili, perché bisogna fare una scrematura dei vestiti e degli accessori da portare ma anche una selezione dei prodotti beauty. Solo facendo qualche rinuncia, per cui sicuramente ci piange il cuore, potremo infatti evitare di trascinarci dietro una valigia davvero pesante.

Chili di troppo che, nel caso di un viaggio aereo, peraltro, si traducono spesso in un extra da pagare. Il punto è che, comunque, oltre a vestiti, phon, creme, cinture, cappelli e tutto il resto, bisogna cercare di ridurre anche il numero di calzature. Ecco perciò quali e quante paia di scarpe portare in vacanza al mare per essere preparate ad ogni occasione con stile e comodità.

Scarpe da giorno

Naturalmente cominciamo dalle vere protagoniste della vacanza, amiche della vita da spiaggia ma anche di quella da casa: le infradito. Leggere e colorate, non occupano molto spazio e sono il vero must a cui non dire di no. Altrettanto indispensabili sono poi un bel paio di sandali, del modello che preferiamo. Il modello più utile sarebbe quello chunky proprio perché fa tendenza ed è anche davvero comodo e versatile, da abbinare con gonne e pantaloni.

E come rispecchiare appieno l’animo esotico delle località di mare senza avere ai piedi un paio di espadrillas? Oltre al fattore comodità, su cui non si discute, c’è da ammettere che le espadrillas sono la giusta via di mezzo tra calzatura elegante e informale. Semplici ma anche raffinate con la loro forma affusolata, ingentiliscono la caviglia e si dimostrano versatili nella costruzione dei look da mare.

Quali e quante paia di scarpe portare in vacanza al mare oltre alle infradito

Fatto il punto sulle scarpe che tendenzialmente andremmo a indossare nel corso della giornata, è ora tempo di vedere i modelli per la sera. Il consiglio ricade sulle mules, al primo posto tra le tendenze secondo quanto visto sulle ultime passerelle. Possiamo scegliere il tacco che più preferiamo, sottile o più largo, così come i colori, ricordando che il nude slancia e il nero è elegantissimo.

Stanno bene anche con gli slip dress ma pure con un paio di jeans. Se però preferiamo rimanere sul genere sandalo, l’ideale è sicuramente il modello strappy, che impreziosisce il collo del piede e ha il cinturino alla caviglia.

Lettura consigliata

Vestirsi alla moda al mare a 50 anni di giorno o ad una serata in spiaggia