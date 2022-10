Quali creme per il viso usare per una pelle bella e luminosa a 30 o 50 anni

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ma pure la pelle comunica a noi e agli altri molte informazioni. Curare il proprio aspetto va oltre una semplice esigenza di bellezza. Questa, infatti, si accompagna il più delle volte con un benessere interiore.

Dalla nascita in poi il nostro corpo cambia e soprattutto nelle donne il passare del tempo pesa anche esteticamente.

I prodotti che si possono usare a 20 anni andranno sostituiti con altri dai 30 in poi.

Prima di occuparci delle creme dobbiamo parlare di due momenti della giornata importanti, il mattino e la sera.

Detersione della pelle grassa o secca

Quando ci svegliamo bisognerebbe detergerci con delicatezza. Per lavare il viso che presenta la pelle grassa o mista dovremmo usare prodotti non aggressivi. Potrebbero andare bene quelli che purificano e idratano, come alcuni gel detergenti o mousse con principi sebo regolatori.

Se la pelle è secca sarebbero da preferire gel delicati o mousse cremose con sostanze emollienti.

La sera, prima di andare a dormire, è importante pulire il viso. Durante il giorno ci esponiamo a inquinamento e polvere. In aggiunta, dovremmo togliere il trucco. Muniamoci, quindi, di dischetti di cotone usa e getta o di quelli lavabili. È utile usare latte detergente e tonico. Se preferiamo l’acqua micellare, bisogna fare attenzione nello scegliere quella adatta alle esigenze della nostra pelle.

Quali creme per il viso usare per idratare e prevenire le rughe

Per quanto riguarda la tipologia di creme, le esigenze con gli anni cambiano. Verso i 30 anni sulla pelle del viso potrebbero comparire le prime rughe d’espressione. Si rende necessario l’uso di un buon prodotto per idratare ma anche sostenere e rivitalizzare l’incarnato.

Una crema viso e collo dovrebbe contenere quindi acido ialuronico. Questo aiuterebbe a contrastare la perdita di acqua e a mantenere tonica la pelle, prevenendo le piccole rughe. La presenza anche di vitamine renderebbe la crema più efficace. A ogni età, comunque, è importante applicare sulla pelle prodotti con una protezione solare alta, SPF 50.

Dopo i 50 anni si va incontro alla menopausa e il cambiamento ormonale potrebbe favorire un’invecchiamento della pelle. A quest’età si dovrebbero preferire creme soprattutto con acido ialuronico, peptidi, retinolo e collagene. Vanno bene per lo scopo quelle anti rughe e rassodanti, ricordandoci sempre l’SPF 50.

Cosa fare e cosa mangiare

Per aiutare il rinnovo cellulare e nutrire la pelle potremmo fare a casa scrub e maschere una volta a settimana. In caso di macchie o pelle molto spenta ci sarebbero dei peeling chimici, preferibilmente da effettuarsi in centri estetici fidati.

Lo stile di vita può influire sulla salute e l’aspetto esteriore. Fumo, alcol, alimentazione ricca di grassi e poco movimento fisico sarebbero dei fattori negativi. Preferiamo, quindi, cibi più sani, ricordandoci di mangiare frutta e verdura ogni giorno, correggendo le cattive abitudini. Inoltre, un buon sonno aiuta sia la mente che la pelle a rigenerarsi. Favoriamo il riposo notturno con una tisana e dormiamo possibilmente in posizione supina. Prima, però, dopo la detersione, applichiamo un siero e una crema notte, in modo da stimolare e nutrire la pelle del viso.

In conclusione, abbiamo visto che non solo è importante capire quali creme per il viso usare in base all’età, ma anche che lo stile di vita potrebbe rendere la pelle più luminosa e bella.

