Sturare velocemente lo scarico del lavandino o il WC sarà facile così

Nelle pulizie di casa ogni tanto possono capitare degli inconvenienti. Alcuni dipendono dalla nostra disattenzione, altri invece capitano a causa dell’usura a cui sono soggette tutte le cose di casa.

Così, ad esempio, lo smalto della rubinetteria potrebbe rovinarsi, se per lucidarli si utilizzassero dei prodotti troppo aggressivi. È vero che puliscono di più, ma è anche vero che potrebbero col tempo mangiare il rivestimento luccicante dei rubinetti.

Il problema del calcare

Uno dei problemi, infatti, dei sanitari sono proprio le incrostazioni di calcare che si formano in un lungo periodo di tempo e sono riconoscibili per il loro colore. Quando sono delle semplici macchie opache o biancastre significa che sono di recente formazione. Se invece si presentassero come delle macchie giallognole o rossastre, allora sono già presenti da diverso tempo.

Nel primo caso si potrebbe adottare dell’aceto per poter pulire con efficacia le macchie di calcare. Nel secondo caso sarebbe meglio ricorrere a dei prodotti specifici.

Sturare velocemente lo scarico del lavandino senza penare

In effetti, il calcare potrebbe essere anche la causa dell’otturazione dello scarico del lavandino. Non sarà certamente solo quello, visto che nel tubo di scarico passano diverse cose. Un’abitudine di molti, ad esempio, è quella di gettare l’acqua della pasta bollente direttamente nel lavello della cucina. Sembra un gesto del tutto normale, eppure quest’acqua è ricca di amido che subito va a depositarsi sulle pareti del tubo.

L’amido è una sostanza appiccicosa e a essa si incollano tutti gli altri residui di detriti che si trovano nel lavello. Ben presto perciò potrebbe otturarsi. In questo caso si potrebbe ricorrere alla soluzione disgorgante e naturale dell’aceto mischiato con il bicarbonato. Una volta aggiunto il bicarbonato, si versa l’aceto. Subito si forma una schiuma, che ha come effetto di mangiare e liberare le ostruzioni. Un sistema semplice e veloce che in genere funziona.

Sturare il WC

Oltre che per sturare velocemente lo scarico del lavandino, anche per il water si può utilizzare lo stesso sistema. Poiché in genere si tratta di otturazioni un po’ puzzolenti e resistenti, conviene versare 250 grammi di bicarbonato, lasciando che si depositi. Poi si gettano altrettanti millilitri di aceto o anche di più. A questo punto si forma la schiuma che lentamente comincerà ad agire sull’incrostazione, scendendo sempre più a fondo. Quando vedremo che la schiuma è scomparsa a questo punto gettiamo un bel secchio di acqua bollente nel WC. In questo modo tutto dovrebbe liberarsi.

Nel caso in cui questo sistema non dovesse avere successo, non ci resta che provare con un disgorgante chimico. Se anche questo non dovesse sortire il suo effetto, allora bisognerà chiamare un idraulico, perché il problema potrebbe essere più serio.

