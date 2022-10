Trucchi per risparmiare fino a 800 euro di luce e gas

Siamo così abituati ad utilizzare elettrodomestici ed a riscaldarci adeguatamente, da non riuscire ad immaginare delle rinunce in tal senso. Eppure basterebbe essere accorti nello svolgimento delle nostre attività quotidiane per ottenere un risparmio incredibile.

Il riscaldamento in inverno è indispensabile. Oramai troviamo anacronistici tutti i sistemi che utilizzavano le nostre nonne. Così come non riusciremmo a rinunciare alle comodità forniteci dagli elettrodomestici che spopolano in ogni casa.

Trucchi per risparmiare fino a 800 euro sulle bollette di casa senza troppe rinunce

In questo periodo siamo tempestati da notizie che riguardano il rincaro delle spesa, del gas e dell’energia elettrica, nonché della benzina. Ci sembra di non poter fare nulla. Invece qualcosa da fare c’è.

Innanzitutto dovremmo fare il punto della situazione verificando se i nostri elettrodomestici sono vecchi e quindi maggiormente energivori. Potremmo inoltre valutare l’opportunità di ridurre di almeno un grado la temperatura in casa, magari indossando capi più pesanti. Anche le lucine rosse che segnalano apparecchi in stand by consumano energia elettrica, basterebbe spegnerli. Con questi piccoli accorgimenti potremmo ridurre le nostre spese per le utenze di circa 800 euro annui. Naturalmente non è così semplice. Ma andando nel dettaglio tutto apparirà più chiaro.

Gli elettrodomestici che inaspettatamente consumano di più

Pochi sanno quali sono effettivamente gli elettrodomestici più energivori. Molti penserebbero alla lavatrice, al forno o al frigorifero. Ma non è così. Sembrerebbe infatti che al primo posto ci sarebbe la stufetta elettrica. Non dobbiamo quindi sostituire il riscaldamento con la stufa portatile. Sarebbe un grosso errore in termini economici. Al secondo posto si posizionerebbe l’asciugacapelli. Al terzo ci sarebbe la tanto pubblicizzata friggitrice ad aria. Tre apparecchi insospettabili che potrebbero trarci in inganno facendo aumentare le nostre spese di luce.

Nelle posizioni più basse di questa classifica ci sarebbero invece il ferro da stiro, il forno elettrico e l’aspirapolvere.

Come risparmiare sull’acquisto di nuovi elettrodomestici

Per chi intendesse sostituire i vecchi elettrodomestici per dotarsi di apparecchi con classe energetica migliore, c’è la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. Si tratta di detrazioni IRPEF di cui possono godere coloro che acquistano grandi elettrodomestici per abitazioni oggetto di ristrutturazione nell’anno precedente. Dunque una buona occasione per rinnovare le attrezzature ottenendo un ritorno economico in 10 tranches.

In ogni caso dovremmo far lavorare gli elettrodomestici a pieno carico e, quando possibile, a basse temperature. Per quanto riguarda il frigorifero, uno dei trucchi per risparmiare fino a 250 euro l’anno consiste nello sbrinarlo regolarmente. Inoltre dovremmo inserire gli alimenti in modo ordinato, favorendo la circolazione dell’aria. In questo modo i consumi saranno minori e la resa migliore.

Altri segreti per ridurre i consumi

Se dovessimo scegliere un nuovo forno, converrebbe optare per misure ridotte da 60 centimetri. Le dimensioni maggiori richiedono molta più energia per scaldarsi. Inoltre, iniziando la cottura con il microonde e terminandola con il forno per donare croccantezza ai cibi, potremmo risparmiare circa 80 euro l’anno. Sostituiamo anche tutte le lampadine di casa, utilizzando soltanto quelle Led e impariamo a cucinare in modo intelligente. Cuociamo a fuoco spento quando è possibile, utilizziamo i coperchi e prediligiamo cotture veloci con l’ausilio della pentola a pressione, del bollitore e del microonde. Da bandire lo scaldabagno elettrico. In alternativa potremmo utilizzare quello a pompa di calore o quello a gas. Il risparmio si attesterebbe tra i 700 e gli 800 euro annui.

Ecco dunque i trucchi per risparmiare fino a 800 euro di luce e gas.

Lettura consigliata

Risparmiare velocemente sulla spesa e accantonare soldi con le app