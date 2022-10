Come abbinare i pantaloni bianchi in inverno e come togliere eventuali macchie

Se immaginiamo la palette di colori che va di moda in inverno, tendiamo ovviamente a ragionare su neutri come blue, nero e beige. In realtà, c’è un altro colore neutro che può agevolmente diventare protagonista delle giornate più fredde: il bianco. Di solito, lo associamo all’estate e agli ampi vestiti di lino o agli abiti in sangallo, piuttosto che ai copri costume.

In inverno, invece, sono i jeans bianchi a cavalcare l’onda della tendenza: semplici e pratici, diventano i nostri migliori alleati nello stile. Ecco, dunque, come abbinare i pantaloni bianchi in inverno. Vedremo anche come lavarli qualora dovessimo incappare in qualche macchia di vario tipo.

Look per ogni occasione

Il primo consiglio è forse anche quello più scontato: puntare sul contrasto black and white. Come? Accostando magari un jeans bianco dal taglio dritto, che allunga la figura, ad un cappotto scuro molto lungo. Occhiali da sole o cappellino e sneakers modello platform ai piedi completano questo outfit informale ma davvero chic. Se invece non abbiamo problemi rispetto alla questione tacchi, via libera a pumps retrò o stivaletti tipo kitten heel. In questo caso, però, niente stacco netto in termini di tonalità: meglio preferire toni naturali come beige e marrone rispetto al classico nero.

Un look molto raffinato con i pantaloni bianchi è poi quello che viene definito stile equestre: ottimo anche per creare un outfit da ufficio. Basta indossare dei jeans che siano abbastanza aderenti, in modo da poterli infilare agevolmente negli stivali da cavallerizza, quindi quelli alti al ginocchio. Se lo stivale è color cuoio, sopra abbiniamo un lupetto beige e una camicia aperta in pelle oppure di flanella, se fa più freddo.

Un altro suggerimento di stile consiste poi nell’abbinare i pantaloni bianchi, soprattutto modello baggy, con accessori vintage, come gli anfibi effetto usurato. Tornando invece su un tipo di look più elegante, l’abbinamento più facile è quello con il cardigan, meglio ancora se jacquard o ricamato.

Come abbinare i pantaloni bianchi in inverno e come smacchiarli in poche mosse

Ciò detto, è anche vero che il pantalone bianco lascia qualche dubbio non tanto in termini di coprenza, quanto piuttosto rispetto a eventuali macchie. In tal senso, il primo errore da non fare è quello di strofinare l’alone di sporco, di qualunque tipo esso sia. La macchia andrebbe tamponata, altrimenti si rischia di allargarla e di far penetrare lo sporco più in profondità nel tessuto.

Dopodiché, meglio affidarsi a specifici detergenti per capi bianchi e lavare alla massima temperatura indicata sull’etichetta, dopo aver tolto eventuali residui solidi dal pantalone. Qualora la macchia appaia in partenza ostinata, è inoltre consigliabile una fase di prelavaggio con ammollo in acqua e detersivo per circa un’ora.