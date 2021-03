In una coppia, la fiducia è davvero tutto. Ma i periodi di crisi esistono in ogni relazione. E in questi momenti possono esserci delle tentazioni. E noi, inavvertitamente, possiamo cedere alle debolezze. Per scoprire se il nostro lui o la nostra lei hanno ceduto, dobbiamo guardare attentamente. In questo articolo, avevamo già dato qualche consiglio. E oggi, vogliamo sottolineare altri comportamenti da osservare. Perciò, vediamo il metodo infallibile per capire se il partner ci sta tradendo.

Osserviamo se i progetti che avevamo fatto insieme stanno piano piano svanendo

Uno dei segnali di un tradimento è sicuramente quello di abbandonare piani che si sognavano insieme da mesi. Poniamo il caso di una gita in un luogo che entrambi amiamo e che non abbiamo mai avuto occasione di visitare per vari impegni. Se, in una giornata libera, il nostro lui o la nostra lei declina senza motivi specifici, potrebbe esserci un problema. Soprattutto se questa gita dura più giorni, in cui dovremo sempre stare a stretto contatto.

Cerchiamo di capire se ci lascia più spazio di quello di cui noi necessitiamo

In una coppia, lo spazio individuale è fondamentale. Solo così la relazione potrà essere sana ed equilibrata. Ma quando questo diventa troppo e, soprattutto, non richiesto e inusuale, potrebbe esserci qualcosa di sospetto. Se, per esempio, il nostro lui o la nostra lei ci spingono a passare più tempo del dovuto con altre persone, forse dovremmo iniziare a farci qualche domanda.

Vediamo se il partner mostra una stanchezza eccessiva senza aver cambiato le sue abitudini

Se il partner continua la sua routine come è sempre stata, ma mostra una stanchezza eccessiva, forse dovremmo iniziare a dubitare. Mantenere due relazioni contemporaneamente è sfiancante. E, se gli orari di lavoro e gli amici sono rimasti gli stessi, da cosa viene tutta questa stanchezza? Può anche darsi che si tratti di un periodo particolarmente stressante, questo è ovvio. Ma, se questo aspetto è sommato agli altri due precedenti, forse è il momento di parlare.

Dunque, ecco il metodo infallibile per capire se il partner ci sta tradendo. Fare caso a questi cambiamenti, ci fornirà sicuramente la risposta che cerchiamo. Ma dobbiamo anche ricordarci che la fiducia è la chiave di una relazione, tanto quanto il dialogo. Parliamone con il nostro lui o con la nostra lei e proviamo a trovare un punto di incontro.