Quali azioni preferire nel settore media del Ftse Mib? Cairo Communication, Mondadori o RCS MediaGroup?

In queste ultime sedute al termine delle quali abbiamo assistito a una forte ripresa dei mercati azionari, le azioni del settore media si sono particolarmente contraddistinte in termini di forza relativa rispetto al Ftse Mib. Tra Cairo Communication, Mondadori e RCS MediaGroup quali azioni preferire nel settore media del Ftse Mib? Andiamo ad analizzare per ciascuno di questi titoli quale potrebbe essere lo scenario più probabile.

Quali prospettive per il titolo Cairo Communication?

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 1,734 €, in rialzo dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

L’ottimo segnale rialzista dello SwingTrading Indicator non trova ancora riscontro nell’incrocio delle medie che potrebbe concretizzarsi nelle prossime sedute. La situazione di incertezza è chiaramente visibile anche dal grafico. Al momento, infatti, le quotazioni sono bloccate dalla resistenza in area 1,742 €. Oltre questo livello potrebbero aprirsi le porte a un rialzo fino in area 2 €.

Il titolo Cairo Communication presenta una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Mondadori

Il titolo Mondadori (MI:MN) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 1,85 euro, in rialzo dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Il titolo è saldamente impostato al rialzo e potrebbe nel breve periodo raggiungere l’obiettivo in aera 2 €. Al momento non si vedono pericoli all’orizzonte che potrebbero concretizzarsi nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 1,797 €.

Il titolo Mondadori presenta una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

RCS MediaGroup sale sulla scia dei dati di bilancio 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MI:RCS) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 0,675 euro, in rialzo dell’1,66% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo cui abbiamo assistito al termine della seduta del 22 marzo è sicuramente importante, ma non rappresenta un evento eccezionale. La probabilità che si verificasse un rialzo del genere, infatti, era superiore al 5%. Nei prossimi giorni il rialzo potrebbe continuare anche se le quotazioni si stanno portando in ipercomprato.

Da notare che la società ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,06 € che corrisponde a un dividendo del 7,5%.

Il titolo RCS MediaGroup presenta una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Conclusioni

Quali azioni preferire nel settore media del Ftse Mib? Alla luce di quanto scritto in precedenza tutte queste azioni presentano interessanti impostazioni rialziste. Inoltre, tutte distribuiscono dividendi dal rendimento superiore al 6%.

