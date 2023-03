Villette a mare con giardino a partire da 89.000 € in una delle Regioni più belle d’Italia. Ecco le occasioni da non perdere!

Occhio alle occasioni immobiliari lungo le più belle località d’Italia. Quest’oggi, ne suggeriamo tre in una Regione considerata un vero e proprio paradiso terrestre. Ecco di cosa si tratta.

Oggigiorno, il mercato immobiliare pullula di difficoltà. Una condizione aggravata dalla crisi economica post Covid 19 e dalla guerriglia che si sta consumando in Ucraina. Un conflitto che ha fatto lievitare il costo dei trasporti e di moltissime materie prime. Ristrutturare casa, in questo periodo, è piuttosto dispendioso. L’acquisto, poi, è diventato davvero faticoso, soprattutto per alcune zone più ambite. Tuttavia, è ancora possibile trovare il giusto compromesso e comprare la casa dei sogni. E perché non sognare in grande? Acquistare, ad esempio, una delle villette a mare con giardino in uno dei luoghi più belli di sempre? Ecco tre proposte pubblicate dagli esperti di Idealista.

Trovare casa in una delle Regioni più belle d’Italia? Ecco 3 villette al mare da non perdere!

Dopo le case vista lago e quelle nei piccoli borghi d’Italia, segnaliamo tre villette attualmente sul mercato nel comune di Stintino, situata in provincia di Sassari in Sardegna.

La prima soluzione è in località Punta su Torrione, all’interno del complesso Country Paradise. La casa non ha la vista mare ma è poca distanza dalle più belle spiagge della Sardegna. Il prezzo è davvero conveniente: stiamo parlando di 89.000 € per una villetta con giardino composta da 4 unità abitative con la piscina in comune. L’appartamento gode di un ampio soggiorno con un angolo cottura, stanza, bagno, veranda sotto pergolato, vialetto d’entrata e posto auto. Il Resort all’interno del quale è situata la struttura è a pochi Km da Stintino.

La seconda proposta è una villetta a schiera a Stintino, in Via Sant’ Andrea. La proposta di vendita è di 180 mila euro e la casa è di 120 mq circa e disposta su due livelli. Il piano terra è composto da: ingresso, soggiorno con cucina, un bagno e un giardino privato. Al primo piano, invece, si trovano due camere da letto e un bagno.

Infine, segnaliamo una villetta a schiera in vendita in Via Giovanni Falcone, sempre nel comune di Stintino. Il prezzo dell’immobile è di 165.000 € e si divide in tre locali, terrazzo e un bagno.