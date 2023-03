La seduta del 22 marzo è stata caratterizzata da un andamento senza direzione che ha portato a una chiusura con un marginale ribasso dello 0,12%. In questo contesto che non ha favorito performance eccezionali, la migliore e la peggiore azione in una seduta senza direzione sono state Leonardo e Banco BPM, rispettivamente.

Le indicazioni dell’analisi grafica su un titolo che ha dominato una seduta senza direzione

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 22 marzo in rialzo dell’1,71% rispetto alla seduta precedente a 11,03 €.

Negli ultimi tre mesi il titolo Leonardo, complici il protrarsi della guerra e la corsa agli armamenti, è stato il migliore tra le Bue Chip di Piazza Affari con un rialzo del 38,3%. Da inizio anno, poi, solo STMicroelectronics è riuscito a fare meglio.

Non sorprende, quindi, che il titolo sia stato il migliore in una seduta piatta.

Dopo tre sedute in ripresa, però, adesso le quotazioni potrebbero trovarsi ad affrontare un ostacolo molto importante in area 11,19 € che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni.

Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 12,34 €. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 13,5 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 10,479 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

Il peggior titolo di giornata tra i big del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 22 marzo in area 3,66 €, in rialzo del 2,66% rispetto alla seduta precedente.

Tra la fine di febbraio 2020 e la fine di febbraio 2023 le azioni Banco BPM hanno davo vita a un rialzo eccezionale di oltre il 300%. Nell’ultimo mese, però, hanno mostrato segnali di debolezza che hanno portato a un ribasso di oltre l’11%.

Adesso, però, la storia potrebbe essere cambiata. Anche dopo il ribasso del 22 marzo, infatti, l’impostazione rimane rialzista. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3,642 € potrebbe mettere in discussione il rialzo in corso.

Conclusione

Tra la migliore e la peggiore azione in una seduta senza direzione non c’è molto da scegliere per il futuro. Per entrambi, infatti, le prospettive di crescita sono molto interessanti. L’unica differenza è che Leonardo, almeno in questa fase, presenta una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

