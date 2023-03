Belle case in vendita anche a meno di 40.000 euro in questi piccoli borghi oasi di pace e relax

Si può acquistare in Italia una casa spaziosa e bella spendendo meno di 40.000 euro, purché si decida di vivere fuori dai centri urbani di medie o grandi dimensioni. Oggi, il mercato immobiliare offre molte soluzioni abitative a prezzi convenienti, soprattutto nei piccoli centri urbani.

Vivere fuori dalle grandi città non significa necessariamente vivere in mezzo alla campagna, ma si può scegliere di vivere in piccoli centri urbani, dove la qualità della vita è molto alta. Dopo l’esperienza del Covid e il passaggio allo smart working, sempre più famiglie decidono di spostarsi nei paesi limitrofi alle città. Spostare la residenza in questi luoghi è una scelta che coinvolge un numero crescente di famiglie. Il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblici e la relativa vicinanza alla città, facilitano questa decisione.

Alcuni vantaggi di acquistare una casa in un piccolo paese

Ci sono molti vantaggi nel vivere in un piccolo centro urbano. Innanzitutto, la qualità della vita è superiore rispetto alla vita in città. In questi centri urbani, le case hanno costi al metro quadro a volte anche inferiori alla metà, offrendo un’ottima opportunità di acquisto. La maggior tranquillità, la maggiore disponibilità di parcheggio e la migliore qualità dell’aria sono altri fattori positivi.

Molti lavoratori che non sono obbligati a recarsi in ufficio tutti i giorni stanno facendo una scelta ancora più radicale, quella di andare a vivere in borghi lontani dalle grandi città. In tutta Italia moltissimi di questi borghi stanno vivendo una seconda giovinezza. Lo smart working, le politiche di riqualificazione urbana, come le case a 1 euro, e altre specifiche iniziative, stanno spingendo le famiglie in questi piccoli centri.

Belle case in vendita anche a meno addirittura di 40.000 euro in piccoli borghi

Alcuni di questi piccoli paesini fanno parte dei borghi più belli d’Italia e offrono case a prezzi accessibili e con un grande fascino storico e culturale. Per esempio, in Lombardia non esiste solo Milano, e vicino alla capitale del Nord ci sono paesini con occasioni immobiliari uniche.

Ad esempio, a Villanterio, in provincia di Pavia, è possibile acquistare un bellissimo appartamento di 80 metri quadri con una terrazza e un box, al prezzo di 49.000 euro. A Godiasco Salice Terme, sempre in provincia di Pavia, è in vendita una mansarda di 35 metri quadri in ottime condizioni al costo di 22.000 euro. Nel centro di Brembio, in provincia di Lodi, si può acquistare un monolocale di 62 metri quadri in ottimo stato, al prezzo di 33.000 euro.

Per chi desidera fare una scelta radicale, non è difficile trovare belle case in vendita anche a meno di 50.000 euro a un passo dal mare a prezzi abbordabili. Per esempio, in Liguria si possono trovare appartamenti vista mare a partire anche da 50.000 euro. In Toscana si possono trovare delle case a pochi metri dalla costa anche a 40.000 euro.

(n.d.r. Tutte le offerte sono presenti sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate).