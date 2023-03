Il regalo incredibile che adesso fanno queste 3 banche a tutti coloro che depositano sul loro conto 25.000 euro

Se hai della liquidità da investire, questo è un momento straordinario. I tassi di interesse sono ai massimi degli ultimi 10 anni e alcune banche offrono regali eccezionali ai clienti nuovi e fedeli. Tre banche in particolare si distinguono per la loro generosità.

Investire la liquidità in modo sicuro e redditizio è una sfida per chi non conosce bene i mercati finanziari. Se hai dei soldi fermi su un conto corrente che non rende nulla, ma che ti costa solo spese, potresti cercare alternative più proficue. Ad esempio, potresti investire in titoli di Stato, ma quali scegliere?

Soluzioni per investire dei soldi in modo sicuro per i prossimi 12 mesi

I titoli a tasso fisso hanno subito delle forti perdite negli ultimi mesi. I BTP hanno registrato dei cali anche del 20%. Potrebbero essere un buon affare a questi prezzi, ma è il momento giusto per comprarli? Forse sarebbe meglio aspettare che la BCE smetta di alzare i tassi di interesse. Ma quando succederà?

Se vuoi investire la tua liquidità in modo sicuro e conveniente, puoi affidarti a strumenti che ti garantiscano un rendimento alto e nessuna perdita in caso di vendita anticipata. Una soluzione interessante è quella dei conti di deposito offerti dalle banche.

Le banche oggi sono alla ricerca di nuova liquidità. Non è più come prima, quando minacciavano di chiudere il conto se avevi depositi superiori a 100.000 euro. Ora il mondo è cambiato e alcune banche fanno dei veri e propri regali a chi apre un conto di deposito con loro. Ma quanto si può guadagnare?

Il regalo incredibile che adesso fanno alcune banche ai loro clienti nuovi e vecchi

Immagina di avere 25.000 euro da investire per i prossimi 12 mesi. Quanto potresti ricavare? ING Direct ti fa un bel regalo se depositi i soldi sul Conto Arancio. Il colosso olandese ING Group è uno dei 20 gruppi bancari più grandi al Mondo. Per tutto marzo, se apri un Conto Arancio, hai un rendimento del 3% per i primi 3 mesi. Investendo 25.000 euro si guadagneranno 156 euro in un anno.

Ancora più generosa è Banca IFIS, gruppo bancario italiano specializzato nel credito alle imprese. Se apri un conto di deposito con Banca IFIS e versi 25.000 euro, alla fine dei 12 mesi avrai guadagnato 431 euro, grazie a un interesse lordo annuo del 2,6%.

Non è da meno Banca Widiba, banca online del Gruppo Monte dei Paschi. Ai nuovi clienti offre un rendimento del 2,5% lordo annuo. Se investi 25.000 euro sul conto Widiba otterrai un premio di 412 euro allo scadere dei 12 mesi.

Questo è il regalo incredibile che adesso offrono questi istituti bancari. Ma non è detto che con i nuovi rialzi dei tassi, questi premi non possano crescere