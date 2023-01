Quali attrezzi occorrono realmente in cucina: le pentole e le padelle che non possono mancare

Alcune informazioni possono essere utili per la scelta di nuovi pezzi con cui arricchire la propria batteria da cucina, o in generale, la propria attrezzatura. La scelta degli strumenti da lavoro in cucina può influire sulla riuscita di un piatto. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali padelle non possono assolutamente mancare in cucina.

La scelta di determinati strumenti di lavoro è determinante per un buon risultato finale. Ma quali attrezzi occorrono realmente in cucina? È necessario scegliere con cura quali pentole e padelle utilizzare. Ma attenzione è importante anche saper selezionare le dimensioni e il materiale giusto.

Ecco le pentole che servono in cucina

Esistono varie tipologie di pentole. Il tipo di pentole più efficiente e salutare è quello a doppio fondo, in acciaio, che, grazie a una camera d’aria posta tra i cibi e il fuoco, permette una cottura dolce ed accurata. Senza uso di grassi e con effetto antiaderente perfetto ottenuto senza trattamenti chimici. Molto diffuse sono le pentole con rivestimento antiaderente, pratiche perché il cibo non si attacca al fondo durante la cottura e facili poi da pulire.

Poi ci sono le pentole di alluminio, leggere ed economiche, non sono sconsigliate, purché vengano utilizzate soltanto per le fasi di cottura senza conservarvi i cibi a lungo. Alcuni tipi di pentola sono di uso essenziale nella quotidianità. Ad esempio la pentola per la pasta. Può essere di alluminio, di acciaio o smaltata. È sempre a due manici e deve contenere acqua sufficiente per la cottura della pasta. Alcune sono già provviste di un ampio scolapasta interno o di colini per cuocere verdure a vapore.

Altrettanto utili sono le pentole di coccio. Quelle provviste di uno spesso coperchio sono particolarmente adatte a ricette che richiedono una lunga e lenta cottura. Ideali per zuppe o stufati e per le ricette che cominciano sui fornelli e terminano in forno. Davvero ottima è anche la pentola a pressione. Si impiega per risparmiare tempo. Cibi come cereali integrali, legumi secchi, carne da brasare o da lessare che richiedono lunghe cotture. Infatti la pentola a pressione consente di ridurre i tempi di cottura della metà. Tra l’altro questo tipo di pentola richiede una manutenzione minima.

Quali attrezzi occorrono realmente in cucina: le pentole e le padelle di cui non possiamo fare a meno

Se parliamo di padelle, ne servono di diverse misure. Infatti non utilizzeremo la stessa padella per cuocere un solo uovo o una frittata di 8 uova. È bene scegliere quelle con il fondo pesante. In tal modo, una volta aggiunto il cibo da appassire o da soffriggere nell’olio caldo, la temperatura non diminuirà. Le padelle per sautè sono a sponda curva e leggermente svasata, di solito di ferro. Queste consentono cotture rapide e al momento. Il cibo da preparare viene infatti saltato in poco grasso di cottura e a fiamma alta per poco tempo. Il cibo così preparato risulta croccante esternamente e cotto al dente all’interno.