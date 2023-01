Mai perdere la testa per 3 segni zodiacali! Sono i peggiori se vuoi avere una relazione seria

Vuoi avere una relazione duratura? Allora fai attenzione a questi segni zodiacali, che difficilmente faranno al caso tuo.

Quante volte ti è capitato di innamorarti di una persona poco affidabile? Purtroppo è difficile ragionare quando si prova un sentimento così forte e irrazionale. C’è anche chi si ammanta di un‘aria affabile e si rivela per ciò che è davvero solo quando ormai è troppo tardi. Insomma, bisogna tenere gli occhi ben aperti quando si sta per intraprendere una relazione.

Molte persone si affidano alle stelle per capire chi possa essere il compagno migliore per se stessi. Secondo l’oroscopo non bisogna mai perdere la testa per 3 segni zodiacali, se si vuole avere una relazione seria e non una semplice avventura.

Lo Scorpione

Questo segno ha l’ingiusta fama di essere un traditore incallito. In verità, la ragione per cui non è il miglior compagno per una relazione seria è un’altra.

Lo Scorpione è molto vendicativo e sa essere involontariamente cattivo nei confronti del compagno. Se sente di aver subito un torto non si fa scrupoli a ferirlo e umiliarlo nei modi peggiori. Se sei una persona molto sensibile, difficilmente lo Scorpione sarà il tuo compagno ideale.

Inoltre è uno dei segni più gelosi e possessivi in assoluto. Una relazione con lui può diventare facilmente soffocante. Assolutamente non adatta agli spiriti liberi!

L’Acquario

Se lo Scorpione ha come problema l’eccessiva morbosità, l’Acquario ha invece quello opposto. Si tratta di un segno fin troppo libero e indipendente. Una relazione di lunga durata potrebbe facilmente sembrargli una prigionia.

Inoltre, non gli importa molto di ciò che pensano le persone. Pertanto potrebbe compiere in pubblico azioni capaci di metterti in imbarazzo. Inoltre, è anche disorganizzato e molto smemorato e quindi non è particolarmente adatto a convivere con chi è più puntiglioso. Infine, è uno dei segni che tendono ad essere più musoni.

Pensaci due volte se hai intenzione di intraprendere una relazione con un Acquario!

Mai perdere la testa per 3 segni zodiacali, uno di questi sono i Gemelli

Il problema dei Gemelli non sta tanto nel loro carattere quanto più nella tendenza ad annoiarsi facilmente. Quando ciò avviene non si fanno scrupoli a tradire e a costruire una vera e propria esistenza parallela. Dal punto di vista amoroso sono sempre alla ricerca di stimoli mentali ed emozioni forti. Proprio per questo non è semplice costruire un rapporto di lunga durata con loro.

Infatti, qualsiasi relazione ha alti e bassi ed è impossibile che sia fatta di soli momenti ad alto tasso di adrenalina.