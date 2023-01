Buoni postali dai rendimenti pazzeschi, ecco quanto si guadagna investendo anche solo 5.000 euro

Il rialzo dei rendimenti nel 2022 ha coinvolto anche i Buoni postali. Questi strumenti d’investimento oggi offrono tassi d’interesse pazzeschi, che non si erano quasi mai visti. Oltre ai rendimenti ragguardevoli i Buoni fruttiferi hanno anche altri importanti vantaggi. Scopriamo quanto rende investire in Posta.

L’inflazione sì è mangiata una bella fetta del valore dei nostri risparmi e probabilmente lo stesso accadrà quest’anno. Per ogni risparmiatore è quasi un obbligo mettere al riparo i propri soldi dal rincaro costante del costo della vita. Una soluzione sono i conti di deposito. Ma per chi ha un conto alle Poste, e per chi non lo ha mai aperto, i Buoni fruttiferi postali rappresentano una valida alternativa.

I numerosi vantaggi dei Buoni postali

I Buoni fruttiferi postali hanno molti vantaggi. Prima di tutto la facilità della sottoscrizione. Si possono acquistare presso un ufficio postale oppure sottoscriverli attraverso il canale online. Non hanno costi di sottoscrizione né di rimborso e i guadagni godono di una imposizione fiscale agevolata. Infatti la tassazione sui Buoni postali è del 12,5%, la stessa che vantano i Titoli di Stato come BTP o BOT. Invece le plusvalenze sul resto degli strumenti finanziari quotati in Borsa sono di oltre il doppio, ovvero del 26%.

Chi possiede un Buono postale può chiedere il rimborso in ogni momento senza nessuna penale. Inoltre il capitale investito è garantito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), società che è controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Quindi possiamo dire che i soldi investiti nei Buoni postali sono garantiti dallo Stato. Infine, altra caratteristica importante, questi strumenti sono esenti dall’imposta di successione. Quindi chi eredita Buoni postali non deve pagare alcuna tassa.

Buoni postali dai rendimenti pazzeschi e per tutte le tasche

Un altro vantaggio notevole è l’importo minimo dell’investimento. Si possono comprare Buoni postali a partire da 50 euro e per multipli di 50 euro. Quindi quest’anno chi avesse deciso di applicare una strategia per risparmiare, per esempio 300 euro al mese, potrebbe investire questo denaro in Buoni postali.

Ma quanto rendono i Buoni postali? Vi sono vari tipi di Buoni fruttiferi e il rendimento sale a seconda della durata del Buono. Immaginiamo di investire 5.000 euro con un orizzonte a breve o medio termine. Questo importo con un Buono 3 anni plus a scadenza sarà diventato quasi 5.200 euro al netto delle imposte. Mentre col Buono 3×2 i 5.000 euro diventeranno al rimborso 5.552 euro netti.

Il Buono che offre un rendimento totale di oltre il 50%

Tra questi Buoni postali dai rendimenti pazzeschi c’è anche un titolo che offre un rendimento del 50%. Chi ha un orizzonte temporale più ampio, potrebbe puntare sul Buono 3×4 e trasformare 5.000 euro in 6.500 euro alla scadenza. Chi, invece, avesse il tempo di attendere almeno 16 anni, potrebbe ottenere un rendimento totale di oltre il 50%. Infatti chi investisse 5.000 euro in un Buono 4×4, a scadenza avrà un rimborso di 7.645 euro, ovvero circa il 53% di guadagno.