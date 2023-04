Incredibile quanto costa di più la colomba e l’uovo di Pasqua rispetto all’anno scorso. L’indagine che spiega tutto

Ma quanto paghiamo di più rispetto allo scorso anno un uovo o una colomba pasquale? È una domanda, la cui risposta ci lascerà a bocca aperta.

Tutta colpa dell’inflazione che ha fatto lievitare i prezzi. Ma dei due, uova o colomba, uno ha il prezzo che schizzano come una freccia verso l’alto.

Perché a Pasqua si regalano le uova e le colombe

La Pasqua è una festa religiosa e a casa si festeggia con la classica colomba e uova di cioccolato. Eppure non è molto evidente come mai per ricordare la resurrezione di Gesù, si regalino una colomba e un uovo. Il motivo è legato alla grande ricchezza simbolica che nascondono l’uovo e la colomba pasquale. L’uovo richiama l’esplodere della natura a primavera e infatti racchiude dentro di sé una vita che nasce. La colomba è simbolo di pace e di nuovo inizio, proprio come la resurrezione di Gesù.

Per questo motivo a Pasqua troviamo gli scaffali del supermercato zeppi di questi dolci pasquali. Per fare l’uovo di Pasqua si utilizza il cioccolato sia al latte, fondente o bianco. La colomba nasce con gli stessi ingredienti del panettone e con delle decorazioni diverse. La classica ha una glassa di mandorle ed è riempita di canditi. Ma accanto ad essa sono nate anche le colombe a vari gusti, grazie agli inserti delle diverse creme.

Come riconoscere un buon uovo di cioccolato

Le uova sono ben incartate, cosa che rende difficile capire se sono buone. Ciò soprattutto quando i prezzi sono allettanti, le uova grandi e le marche meno note. Incredibile quanto costa di più la colomba e l’uovo! Tuttavia per renderci conto della qualità basta dare un’occhiata all’etichetta. Per legge non è necessario scrivere tutti gli ingredienti che si usano, ma alcuni sono obbligatori. La regola migliore da seguire per distinguere un buon prodotto è che meno voci ci sono in etichetta e più il prodotto è buono.

Ma bisogna fare attenzione anche alla qualità del cioccolato. I migliori sono quelli detti superiore, fini o finissimi, che rientrano nella categoria dei fondenti. Dipende anche dalla proporzione fra burro di cacao e cacao. Ma vediamo qual è stata la variazione di prezzo rispetto allo scorso anno.

Incredibile quanto costa di più la colomba e l’uovo pasquale quest’anno

È vero che ognuno ha i suoi gusti e a volte pur di soddisfarli non si bada a spese. Tuttavia se si può risparmiare è sempre meglio. Certo nessuno si sarebbe aspettato dall’indagine di Altroconsumo che, ad avere un aumento di prezzo fuori della norma, sarebbe stata proprio la colomba classica. Questa rispetto ai prezzi del 2022 ha fatto registrare un aumento di ben il 37%. Le colombe artigianali hanno avuto un aumento medio del 20% e le colombe varie, non classiche, hanno un aumento del 23%.

Che cosa ne è delle uova pasquali di cioccolato? Qui gli aumenti sono più contenuti rispetto alle colombe. In media un uovo di Pasqua del 2023 costa il 9% in più rispetto a quello dello scorso anno.

Alla fine è una questione di gusti, ma occhio anche di portafoglio. E poi a Pasqua attenzione anche al vino.