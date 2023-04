Sbirciamo a casa dei VIP: ecco cosa faranno per Pasqua le milionarie Shakira, Ilary Blasi e Jennifer Lopez nelle loro ville lussuose

La vita luccicante dei VIP ti affascina da sempre e sogni di viverla anche tu? Inizia a fantasticare scoprendo come passeranno le feste 3 delle star più ricche e famose al Mondo!

Pasqua e Pasquetta sono arrivate anche quest’anno, e tutti abbiamo già deciso come le festeggeremo. Come da previsioni, una buona parte della popolazione partirà alla volta di località vacanziere, per assaporare con Pasqua un po’ di meritato relax. D’altro canto, però, l’opzione di organizzare a casa un bel pranzo con amici e parenti rimane ancora l’opzione più valida.

Pasqua e le feste, infatti, sono sempre un’ottima scusa per rivedere quei parenti che si vedono solo alle feste comandate, condividendo con loro momenti di divertimento e relax.

Questo modo di intendere le festività non è certo lo stesso che hanno le star. La vita dorata delle celebrità, infatti, è una vita fatta di eccessi, di spese folli e, spesso, esagerate. Per farci un’idea, oggi abbiamo deciso di entrare a casa dei VIP e scoprire in che modo loro trascorreranno queste feste. Tra figli, ex fidanzati e nuovi amori appena nati, ci sarà sicuramente molto da divertirsi!

Sbirciamo a casa dei VIP: nuovi amori in pentola e festeggiamenti in famiglia anche per le celebrità dello showbiz internazionale

Jennifer Lopez è attrice, cantautrice, produttrice, musicista e chi più ne ha più ne metta. È un’icona di stile e detta ancora oggi la moda, un po’ come è successo per le bellissime unghie che ha sfoggiato ultimamente, e che sono già richiestissime. Nella sua carriera costellata di successi ha fatto ogni tipo di progetto: film, concerti, spot pubblicitari, sfilate e tanto altro ancora. In tutti questi anni, Lopez ha accumulato un patrimonio da capogiro, che si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari. Nel 2022 si è sposata con Ben Affleck, anche lui attore famosissimo in tutto il globo, il cui patrimonio sarebbe stimato intorno ai 120 milioni di dollari.

Queste 2 forze, quindi, unendosi hanno creato una delle coppie più ricche del pianeta, senza dubbio. Jennifer e Ben, insieme, hanno 5 figli, nati dalle relazioni precedenti. Ebbene, pare proprio che la famiglia allargata trascorrerà le vacanze nella lussuosissima villa di Los Angeles, sulle coste del Pacifico. Ben 7 camere da letto e 13 bagni possono solo darci una vaga idea di quanto sia immensa questa proprietà. Chissà se Jennifer e Ben si metteranno ai fornelli o se troveranno già tutto pronto in tavola!

Ilary Blasi e il suo nuovo amore

Torniamo in Italia e sbirciamo a casa dei VIP più chiacchierati di Roma, Ilary e Totti. Continuerebbero le prove di famiglia per Ilary Blasi e Bastian Muller. Se con l’ex marito Francesco Totti continuano a volare le frecciatine, col nuovo compagno pare che le cose vadano davvero a gonfie vele. Con ogni probabilità, Ilary e Bastian trascorreranno insieme le festività, accompagnati sicuramente da Isabel, la figlia più piccola avuta da Er Pupone, ma dove? Lui è un imprenditore tedesco, che pare abbia invitato la bionda showgirl a trascorrere le vacanze con lui in Germania. Ilary accetterà o preferirà rimanere nella sua lussuosissima villa all’Eur?

Shakira e l’amore per i suoi figli

Dopo la separazione da Piqué, Shakira ha più volte espresso a gran voce il dolore per la fine di questo rapporto. Nonostante questo, si è mostrata più bella e forte che mai, con una grinta che farebbe invidia a chiunque. Pare, però, che per questa Pasqua voglia solo godersi l’affetto dei suoi cari, in primis dei suoi figli, soprattutto dopo il periodo di grande trambusto appena attraversato. Mentre papà Gerard lo trascorrerà con la nuova fiamma, l’ormai chiacchieratissima Clara Chia Martì.