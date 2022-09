Con l’arrivo dell’autunno la natura cambia completamente il suo aspetto. Il verde brillante delle foglie lascia il posto ai toni più caldi e avvolgenti del marrone, del rosso, del giallo e del bordeaux. Una tavolozza di colori dalle sfumature cangianti che lasciano senza fiato e che possiamo solo ammirare estasiati.

Anche l’aspetto dei nostri giardini cambia radicalmente. In questa stagione è necessario preparare il terreno per accogliere e sopportare il freddo intenso dell’inverno. Le piante da coltivare quindi, dovranno essere resistenti e adatte al clima rigido.

È opportuno anche diminuire l’apporto di acqua per evitare i fastidiosi ristagni, che potrebbero provocare delle malattie pericolose.

Inoltre, dovremmo pensare anche alla pacciamatura, per proteggere le radici dal freddo e dal gelo.

Sono tante le piante che possiamo coltivare in autunno, sia in giardino che in casa. D’altronde questi meravigliosi piccoli arbusti decorano perfettamente tutti gli spazi. Hanno un prezzo davvero ridotto e sono molto ornamentali.

Non teme freddo afidi e parassiti questa pianta che fiorisce anche in autunno

Quando parliamo di piante resistenti, non possiamo fare a meno di citare la liriope muscari. Una perenne dalle dimensioni medie, perfetta per realizzare bordure o da coltivare in vaso.

Originaria dell’Asia, è formata da foglie lunghe e strette, che con il tempo ricadono verso il basso.

La pianta fiorisce fino all’autunno inoltrato, regalando delle spighe con fiori viola, bianco, o blu.

Le caratteristiche della pianta e come si coltiva

La liriope muscari è una pianta molto resistente che ama i luoghi soleggiati, ma che non teme il freddo.

In inverno necessita solamente dell’acqua fornita dalle piogge, mentre durante la stagione calda, ha bisogno di innaffiature costanti. Naturalmente dobbiamo fare sempre attenzione alla quantità di acqua, per evitare alcune malattie che colpiscono le radici. La pianta si adatta a qualunque tipo di terreno, purché sia ben drenato.

Proprio in autunno, dobbiamo fare molta attenzione alla concimazione. Utilizziamo un fertilizzante liquido o granulare per aiutare e stimolare la nascita di nuovi fiori.

Qualche piccola attenzione

Se decidiamo di coltivare la liriope muscari in vaso, ricordiamo di comprare un contenitore capiente, perché la pianta ha una crescita molto rapida e veloce.

Inoltre, se coltivata in casa, posizioniamola in un luogo luminoso, ma non esponiamola direttamente ai raggi del sole che potrebbero bruciare le sue foglie.

La liriope muscari è un piccolo arbusto, molto rustico e resistente. Infatti, non teme freddo, afidi e parassiti questa pianta che resiste a tutto.

Anche se dobbiamo fare molta attenzione ai ristagni di acqua, cercando di svuotare sempre il sottovaso.

