Se vogliamo tenere d’occhio la nostra salute dobbiamo periodicamente sottoporci a controlli medici. Per la cura quotidiana possiamo assumere delle buone abitudini, tra cui tenere sotto controllo determinati parametri di salute.

Oggi vogliamo parlare di quale strumento dobbiamo assolutamente avere in casa per la salute degli anziani

Dispositivi medici indispensabili

Di quanto sia utile possedere un saturimetro abbiamo già parlato.

Esistono dei dispositivi medici che è assolutamente consigliabile possedere in casa. Il termometro e il misuratore di pressione sono strumenti che sarebbe preferibile avere sempre a disposizione. Tramite questi dispositivi possiamo facilmente renderci conto del quadro clinico e dei parametri vitali. Dal prezzo accessibile e facilmente reperibili in farmacia, questi strumenti hanno il vantaggio di essere semplici da maneggiare ed utilizzare, perché più a rischio di anomalie respiratorie.

Se siamo una persona fragile o anziana il saturimetro è un oggetto che dovremmo assolutamente possedere.

Questo strumento misura la quantità di ossigeno presente nel sangue. Se l’apparato cardiocircolatorio non presenta anomalie i valori indicati saranno tendenzialmente stabili.

Se ci sono problemi respiratori, invece, il saturimetro lo indicherà, con valori che verranno messi in evidenza come anomali.

Una delle cause che possono portare a valori sballati è proprio il Covid 19, oltre a bronchiti e polmoniti.

Il saturimetro più diffuso in commercio è quello da dita, disponibile in farmacia a prezzi accessibili e utilizzabile in maniera molto semplice.

Se siamo soggetti a rischio possiamo iniziare ad utilizzarlo tutti i giorni, per vedere quali sono i valori usuali e in questo modo ci renderemo conto se insorgeranno eventuali anomalie. Sarà sufficiente utilizzarlo una volta al giorno, seguendo le istruzioni.

Avere un saturimetro a disposizione è molto utile, perché potrebbe aiutarci ad individuare sintomi di patologie anche gravi. Avere uno strumento del genere sempre a disposizione può aiutarci, e in alcuni casi salvare la vita dei nostri cari.

Ecco perché dobbiamo assolutamente acquistare un saturimetro e tenerlo sempre a portata di mano.