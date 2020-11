Contro il coronavirus e, in generale, in caso di problemi respiratori, il saturimetro è un dispositivo che può salvare la vita. In quanto, in base ai valori rilevati dallo strumento, è possibile capire, per esempio, se i problemi respiratori possono sfociare in una polmonite.

Ecco allora come funziona il saturimetro e perché è importante averlo contro il Covid in linea con quanto, tra l’altro, consigliano gli esperti di malattie polmonari e oltre agli pneumologi. In particolare si rivela indispensabile quando a casa ci sono persone in isolamento fiduciario domiciliare. E ciò in quanto, a seguito del tampone, sono risultati positivi al coronavirus.

Nel dettaglio, il saturimetro non è altro che un dispositivo in grado di misurare l’ossigenazione del sangue. I livelli di ossigenazione sono normali quando i polmoni funzionano correttamente.

Mentre non lo sono, invece, quando i polmoni non riescono ad incamerare ossigeno a sufficienza attraverso la respirazione. E questo può avvenire in concomitanza con disturbi e patologie che possono spaziare dall’asma alla polmonite. Senza dimenticare la bronchite e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Acquistabile in farmacia, il saturimetro è facile da usare. Quello da dito, che è detto anche ossimetro o pulsossimetro, permette, dunque, di misurare l’ossigenazione del sangue inserendo le dita nell’apposita fessura che ha la forma simile ad una molletta

Per una misurazione affidabile dell’ossigenazione del sangue non basta, tuttavia, soltanto seguire attentamente le istruzioni.

Attenzione alla corretta misurazione dell’ossigenazione del sangue con il saturimetro

Lo strumento, cioè, in particolari situazioni, può fornire valori falsati. E ciò accade, ad esempio, in caso di cattiva circolazione sanguigna all’interno delle dita. Così come gli smalti e le unghie troppo lunghe possono, analogamnete, determinare valori falsati.

Per un uso corretto del saturimetro, quindi, è sempre bene leggere con attenzione le istruzioni di funzionamento. Oltre a tutte le avvertenze. E in caso di dubbi è opportuno contattare telefonicamente il proprio medico di base.