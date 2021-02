In un piatto con un nome simile, il prodotto caseario tra i suoi ingredienti ovviamente non può mancare. Per la precisione, nella ricetta odierna impiegheremo della buona ricotta fresca di pecora. Illustriamo quindi la pasta alla pastora a soli 6 euro per un primo piatto goloso e alternativo.

Dietro ai segreti di questo piatto

Di questo piatto ne esistono diverse versioni. Lo ritroviamo infatti (e per la maggiore) in Alto Adige, in Basilicata, in Calabria e in Abruzzo.

La preparazione odierna, però, è molto particolare, perché presenta anche la salsiccia e fin qui nessuna stranezza. Ma questo ingrediente ci servirà solo per fargli rilasciare il grasso come condimento, mentre non verrà incluso nella ricetta. Quest’ultimo modo di procedere è una peculiarità tutta tipica della ricetta tradizionale calabrese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tuttavia, per chi lo gradisse, si potrebbe anche pensare di includere la salsiccia tra gli ingredienti finali del piatto. Tutto sommato, ci permettiamo di dire, potrebbe anche ritenersi lecito “trasgredire” alla consuetudine se il fine è quello di assaporare il piatto in ogni sua parte. Dunque entriamo nel vivo della preparazione della pasta alla pastora, a soli 6 euro, per un primo piatto goloso e alternativo.

Occorrente in cucina

Ingredienti (per 3 persone):

a) 400 gr di rigatoni;

b) 200 gr di ricotta di pecora;

c) 200 gr di salsiccia;

d) 2 cucchiai di pecorino grattugiato;

e) sale e pepe q.b.

Preparazione della pasta alla pastora

Cominciamo con il cuocere la salsiccia. Prima la spelliamo e la riponiamo in un tegame su una fiamma media. Poi la riduciamo in piccoli pezzi dopo aver aggiunto un po’ di acqua per stufarla con il coperchio. Spegniamo la fiamma non appena la carne sarà cotta. Invece l’acqua sarà in parte evaporata mentre la salsiccia avrà rilasciato la sua parte grassa sul fondo.

Per la preparazione del nostro piatto ci servirà appunto questa parte untuosa che ritroveremo nel tegame. La salsiccia dunque dovrà essere scolata e messa da parte, secondo questa tradizione. Ma la stessa potrà essere tranquillamente impiegata come ripieno per un’altra ricetta oppure per la preparazione di un sugo.

Setacciamo la ricotta e amalgamiamola con il condimento ricavato dalla cottura della salsiccia. Infine aggiustiamo il tutto di sale, se dovesse necessitare.

Intanto cuociamo in acqua bollente e salata, la nostra pasta. Scoliamola al dente, tenendo da parte un mestolo di acqua di cottura. Ora versiamo la pasta nel tegame di cottura della salsiccia, aggiungiamo la ricotta condita e mantechiamo bene, aggiungendo anche i due cucchiai di pecorino grattugiato.

Utilizziamo il mestolo di acqua di cottura messa da parte, per meglio mantecare il tutto, solo se sarà necessario. Infine pepiamo e impiattiamo il nostro primo piatto nel mentre è ancora caldo e fragrante.

Ecco dunque illustrata la ricetta della pasta alla pastora a soli 6 euro per un primo piatto goloso e alternativo.

Facciamo infine due conti

Infine, vediamo quanto può costarci questo primo piatto buonissimo.

Per i 400 gr di rigatoni, basta già 1 euro per una pasta di buona qualità.

In merito alla ricotta di pecora, avvertiamo il Lettore che per essa i prezzi variano molto a seconda della freschezza e bontà del prodotto. Ad ogni modo, stimiamo in circa 3 euro di spesa un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Infine arrotondiamo a 2 euro la spesa legata alla salsiccia e ai 2 cucchiai di pecorino.

Tirando le somme, ecco come gustare dell’ottima pasta alla pastora a soli 6 euro, per un primo piatto goloso e alternativo. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta di un altro primo piatto semplice e genuino: gli spaghetti alla scarpara.