Come trasformare lenticchie e patate in deliziosissimi hamburger perfetti anche per i bambini

Tutti sanno quanto le verdure siano fondamentali per una corretta alimentazione. Tuttavia, non sempre risultano appetibili, rispetto ad altri cibi. Questo capita soprattutto ai bambini, che spesso non amano il loro sapore e tendono a voler mangiare altro.

In queste situazioni, però, basterebbe utilizzare un po’ la fantasia e preparare le verdure in maniera tale che possano sembrare qualcos’altro. In questa ricetta, ad esempio, vedremo come trasformare lenticchie e patate in degli hamburger davvero deliziosi e invitanti, che non ci faranno rimpiangere quelli a base di carne.

Per realizzare i nostri hamburger vegetali avremo soltanto bisogno di:

100 g di lenticchie secche;

una patata di medie dimensioni;

lievito alimentare;

paprika affumicata;

prezzemolo;

aglio;

alloro;

sale e pepe;

pangrattato;

olio EVO.

Cominciamo dalla cottura delle lenticchie

Per prima cosa, puliamo con molta attenzione le nostre lenticchie secche, scartando eventuali sassolini, legumi ammaccati o bucce. Dopo di che, riempiamo una bacinella con dell’acqua fredda e teniamole in ammollo per circa un’oretta. Prima, però, cerchiamo di eliminare le impurità rimanenti, effettuando qualche risciacquo sotto l’acqua corrente.

Trascorso il tempo necessario, scoliamo le lenticchie e versiamole in una pentola alta, sempre piena d’acqua. Lasciamo cuocere per un’altra ora, aggiungendo al brodetto anche aglio, una foglia d’alloro e un po’ di pepe nero macinato fresco.

Una volta pronte, scoliamole e lasciamole da parte, in maniera tale che si raffreddino. Per saltare tutti questi passaggi, potremmo utilizzare anche le lenticchie precotte.

Passiamo alle patate

A questo punto, passiamo alla patata. Dopo averla lavata e privata della buccia, lessiamola in acqua bollente. Quando sarà pronta, inseriamola in una ciotola d iniziamo a schiacciarla con i lembi di una forchetta. Fatto ciò, mentre aspettiamo che anch’essa si raffreddi, aggiungiamo le lenticchie in un mixer e iniziamo a frullarle fino a ottenere una sorta di purea compatta.

Ora non ci resta che versare quest’ultima e incorporarla insieme alla patata, aggiungendo anche un cucchiaio di lievito alimentare e il prezzemolo tritato. Dopo di che, spolveriamo anche il pepe nero, la paprika e il sale e iniziamo a mescolare con la forchetta. Ottenuto un composto più o meno omogeno, è giunta l’ora di versare anche tutto il pangrattato e rimescolare.

Come trasformare lenticchie e patate in ottimi hamburger vegetali

Il nostro composto, in questo modo, è finalmente pronto per essere lavorato. Quindi, preleviamone delle porzioni dalla ciotola e, con le mani leggermente umide, iniziamo a modellarle dandone la classica forma ad hamburger.

Una volta pronti, disponiamoli su una teglia, precedentemente rivestita con carta forno, e condiamoli con un filo di olio EVO. Dopo di che, inforniamoli a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a doratura desiderata. Se dobbiamo prepararne pochi, potremmo anche utilizzare la friggitrice ad aria e spruzzare solo una minima quantità di olio.

Trascorso il tempo di cottura, siamo quindi pronti per servirli a tavola, magari accompagnandoli a un mix di verdure e ortaggi di stagione. Oppure, potremmo utilizzarli per farcire i classici panini per hamburger, inserendo anche insalata, pomodori, cipolle, formaggi e così via.