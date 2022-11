Svelati i 4 segni zodiacali a cui i pianeti regaleranno un inizio di dicembre indimenticabile

Dicembre è un mese importante sotto molti aspetti. È il periodo del Natale e delle feste che tanto piacciono e uniscono la famiglia. Ed è forse anche il momento della tanto agognata neve che, sebbene non tutti amino, permette di calarsi nell’atmosfera natalizia. Ma, come sempre, dicembre è anche il mese dell’oroscopo, che tiene sempre compagnia ai propri lettori.

Nelle previsioni dei prossimi giorni, o meglio, della settimana successiva, ne vedremo delle belle. Infatti, i pianeti Venere e Mercurio si accaseranno presso il Sagittario, influendo sul destino dei segni zodiacali. Come al solito, qualcuno potrebbe risentirne nella vita privata e sociale. Ma altri ne trarranno giovamento, tanto che prenderanno il volo in amore e sul posto di lavoro.

Ecco svelati i 4 segni zodiacali che navigheranno nella fortuna

Dicembre è un mese che sappiamo benissimo presentarsi tra i più gelidi. I più fortunati sono pronti per volare verso qualche destinazione esotica calda e accogliente. Ma senza prima aver consultato l’oroscopo della settimana. Ci saranno ben 4 segni zodiacali che dal 28 novembre al 4 dicembre avranno la fortuna dalla loro parte.

Il primo è quello dell’Ariete: i pianeti lo appoggeranno nei prossimi giorni, rendendolo sicuro di sé e pieno di aspettative. Venere promuoverà i sentimenti e la passione tra le coppie, mentre Mercurio favorirà la situazione lavorativa. Infine, la Luna prometterà bene tra venerdì e sabato, quando si sarà particolarmente vivaci e pieni di energie.

A dispetto dell’essere uno dei segni più maldestri in assoluto, il Cancro si sentirà leggero come una piuma da lunedì 28. Il periodo di ripresa prosegue a gonfie vele, tanto che ci si dimenticherà velocemente dei momenti di difficoltà di inizio anno. Quella lavorativa è forse la sfera che più rappresenta la propria rivalsa. Giove in appoggio garantirà successi e collaborazioni strategiche, dalle quali ricavare i meritati frutti. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più attese e promettenti.

Gioie in arrivo anche per Capricorno e Acquario

I nativi del Capricorno non dovranno pensare al futuro, ma godersi questo momento. La fine dell’anno si prospetta elettrizzante e da sfruttare per completare il recupero in corso. Giove favorevole aumenterà le chance che le richieste professionali vengano soddisfatte. In generale, il cielo sarà limpido e senza nuvole per questo segno. E la situazione dovrebbe restare stabile almeno fino a Capodanno.

I pianeti si sentono buoni anche verso il segno dell’Acquario. L’ultimo componente del fortunato quartetto darà risposte convincenti sia in ambito sentimentale che nel rapporto coi capi. Marte fornirà energie in quantità industriale, che si utilizzeranno per farsi valere e migliorare la propria posizione con colleghi e superiori. La settimana in arrivo potrebbe dunque essere perfetta, se non fosse per la Luna storta di domenica che potrebbe rendere un poco nervosi. Ecco svelati i 4 segni zodiacali che emergeranno più di tutti gli altri nella settimana che darà il via a dicembre.